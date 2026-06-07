Florentino Pérez ganó las elecciones presidenciales, por lo que seguirá al frente del Real Madrid hasta el año 2030.

Florentino Pérez extenderá su etapa como presidente del Real Madrid, consolidando una continuidad institucional que marca el rumbo de la próxima década en la Casa Blanca.

Florentino Pérez le ganó la presidencia a Enrique Riquelme

De acuerdo con varios reportes, Florentino Pérez ganó sin problemas las elecciones presidenciales del Real Madrid a su contrincante, Enrique Riquelme.

Los votos preliminares resultaron con un total de 65.95% de los votos a favor de Florentino Pérez, mientras que Enrique Riquelme obtuvo solo el 34.05% de los votos.

Dicha victoria significa también una nueva era para el conjunto merengue en la que el presidente buscará regresar los momentos gloriosos tanto en España como en Europa.

Florentino Pérez. (Isa Saiz / Mexsport)

¿Qué prometieron los candidatos a la presidencia del Real Madrid?

Florentino Pérez, ganador de la elección, había dicho que en caso de continuar como presidente del Real Madrid, ficharía al entrenador José Mourinho y a los futbolistas Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté.

En el caso de Enrique Riquelme, había dicho que, en caso de ganar, ficharía a Erling Haaland, lo que provocó la molestia del Manchester City, aunque finalmente eso no pasará debido a que perdió ante Florentino Pérez.