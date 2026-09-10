La prometedora etapa de Armando “La Hormiga” González en Europa enfrenta su primer gran desafío luego de que el Olympiacos anunciara la salida de José Luis Mendilibar, el entrenador que respaldó desde el inicio la llegada del delantero mexicano al futbol griego.

El atacante había logrado ganarse rápidamente la confianza del técnico español José Luis Mendilibar, hasta consolidarse como titular y comenzar a responder con goles.

Sin embargo, el cambio en el banquillo abre un nuevo escenario para el exjugador de Chivas, cuyo protagonismo podría depender de la visión del próximo estratega.

Hormiga González (especial)

Hormiga González se queda sin técnico en Grecia; Olympiacos despidió a José Luis Mendilibar

El 18 de agosto de 2026, el delantero mexicano Armando La Hormiga González inició su sueño en el futbol europeo al firmar con el histórico Olympiacos de Grecia.

El arribo del goleador surgido de la cantera Chiva, se logró por petición del exdirector deportivo del equipo ateniense, Darko Kovačević, así como por el respaldo del técnico José Luis Mendilibar.

Hormiga González (@olympiacosfc / X)

A tan solo 2 semanas de su llegada, la Hormiga González no solo anotó sus primeros goles, sino que se consolidó como titular en el Olympiacos tras recibir la total confianza del director técnico.

Sin embargo, la travesía europea del mexicano podría encontrar un primer gran obstáculo, pues el cuadro rojiblanco anunció el inesperado despido de José Luis Mendilibar.

En su mensaje, el Olympiacos agradeció al timonel español por los títulos de la Liga de Grecia, Copa, Supercopa y la Conference League que conquistó a lo largo de su gestión.

¿Quién será el nuevo técnico de la Hormiga González en el Olympiacos?

Durante los primeros dos partidos que la Hormiga González jugó como titular del Olympiacos, anotó sus primeros tres goles, lo que incluso le valió para salir ovacionado por la afición en el segundo encuentro.

A pesar del buen arranque que ha tenido, el paso del delantero mexicano en el futbol griego podría depender del nuevo director técnico que suma las riendas del equipo.

No obstante, hasta el momento no se ha dado a conocer quién sería el nuevo técnico, aunque ha comenzado a trascender que el Olympiacos buscaría los servicios del español, Imanol Alguacil.

Sin embargo, versiones extraoficiales señalan que el cuadro ateniense la también tendría en la mira otros perfiles del mercado español como Marcelino García Toral y Eder Sarabia.