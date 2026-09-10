La NFL Experience México 2026 abrió sus puertas en la CDMX para celebrar el arranque de una nueva temporada de la NFL con actividades interactivas, zonas temáticas y transmisiones en vivo de los partidos más esperados de la Semana 1.

Miércoles 9 de septiembre de 16:00 a 22:00 horas

Jueves 10 de septiembre de 16:00 a 22:00 horas

Domingo 13 de septiembre de 10:00 a 22:00 horas

El evento reunirá durante varios días a miles de aficionados al futbol americano que podrán disfrutar de experiencias inmersivas, retos, exhibiciones y espacios dedicados a algunas de las franquicias más populares de la liga.

Además, el acceso a NFL Experience México 2026 será gratuito para quienes completen previamente su registro digital.

NFL Experience México 2026 arranca con retos partidos en vivo (Edmundo Morelos/SDPnoticias )

Dónde es la NFL México Experience 2026

En la NFL Experience México 2026 vas a poder vivir el inicio de la temporada regular 2026 con los partidos programados para el 9, 10 y 13 de septiembre.

El lugar donde se encuentra es en Maravilla Studios, ubicados en calle Sabino 310, colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Cómo entrar gratis a la NFL Experience México 2026

El ingreso al NFL Experience México 2026 es totalmente gratis solo deberás hacer tu registro en la app oficial NFL OnePass y conseguir el código QR de ingreso.

El aforo es limitado por lo que entre más temprano llegues más fácil podrás entrar o deberás hacerlo conforme se vaya desalojado, te adelantamos que las filas son largas.

Este miércoles se pudo ver el encuentro entre los Seattle Seahawks que reciben a los New England Patriots.

El jueves 10 de septiembre el encuentro entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams.

El domingo 13 de septiembre se podrán ver los 13 partidos programados durante todo el día.

NFL Experience México 2026 expone el trofeo Vince Lombardi (Edmundo Morelos/SDPnoticias)

Simula ser un narrador de NFL y conoce el trofeo Vince Lombardi

En la NFL Experience México 2026 podrás encontrar stands para tomarte fotos y hacer retos, de equipos como:

San Francisco 49ers

Miami Dolphins

Arizona Cardinals

Los Angeles Rams

Pittsburgh Steelers

Las Vegas Raiders

En el de Riders podrás participar en un give away para ganar una cangurera, al igual que otros retos en stands de patrocinadores.

También podrás visitar el Museo NFL donde tendrás de cerca el trofeo Vince Lombardi o simular ser un narrador de NFL de TUDN, FOX o ESPN.

La experiencia cuenta con zona de comida, tienda oficial y zona “NFL En Vivo” para ver los partidos con toda la comodidad.