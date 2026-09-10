Tigres Femenil tendrá un nuevo refuerzo de lujo con la llegada de la delantera venezolana Deyna Castellanos, la cual llega como agente libre tras su paso por Estados Unidos.

La misma Deyna Castellanos aseguró que está emocionada por ser parte de Tigres Femenil, siendo uno de los clubes con mayor impacto de la categoría en México.

Deyna Castellanos (TMJ)

Deyna Castellanos será parte de Tigres Femenil tras dejar al Portland Thorns

Deyna Castellanos es uno de esos casos que cada vez son más raros en el futbol mundial, pues llega a Tigres Femenil como agente libre tras el fin de su contrato con el Portland Thorns.

Por lo general los equipos buscan vender a sus jugadoras antes del fin de su contrato, sobre todo si son tan valiosas como Deyna Castellanos.

Afortunadamente para Tigres Femenil, aprovecharon perfectamente el tiempo para firmar a la atacante venezolana, quien además se mostró muy feliz de ser parte de la institución.

En sus propias palabras “Cuando un club como Tigres te llama es muy difícil decirle que no.”, afirmando que viene a apoyar en todo lo que se pueda al equipo.

Reconociendo que ha seguido muy de cerca la Liga MX Femenil, reconociendo que ha crecido mucho últimamente y le hacía ilusión venir en algún momento.

Deyna Castellanos (NWSL on ION)

Deyna Castellanos busca aportar con su experiencia a Tigres Femenil

Deyna Castellanos es una jugador de gran experiencia que antes de llegar a Tigres Femenil militó en Manchester City, Bay FC, Portland Thorns y Atlético de Madrid, donde ganó una Supercopa de España.

Además en 2017, Deyna Castellanos fue campeona del Sudamericano Sub 17, donde hizo un gol de media cancha considerado para el Premio Puskás.

Ahora su interés es usar todo ese recorrido para aportar a Tigres Femenil, uno de los equipos más ganadores de México en la categoría.

Asegurando que para ella es un orgullo portar los colores de las de Nuevo León, y que dará su mejor esfuerzo al momento que salte a la cancha en el actual torneo.