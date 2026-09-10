Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 ya tienen a sus finalistas y todo apunta a que Peso Pluma será uno de los grandes protagonistas de la ceremonia.
El cantante mexicano lidera las nominaciones con 17 menciones, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina actual.
La gala, que se celebrará el jueves 22 de octubre de 2026, reconocerá a los artistas, canciones, álbumes y giras más exitosos del último año en un total de 47 categorías, con competencia de nombres como Bad Bunny, Karol G, Fuerza Regida y Tito Double P.
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Artista de los fans
- Peso Pluma
- Tito Double P
- Fuerza Regida
- Karol G
- Prince Royce
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Artista del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G
- Peso Pluma
- Tito Double P
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Artista del año/debut
- El De Las R’s
- Emmanuel Cortes
- Gael Valenzuela
- Herencia de Grandes
- Omar Courtz
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Gira del Año
- Bad Bunny
- Karol G
- Pitbull
- Ricardo Arjona
- Shakira
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Artista Crossover del Año
- Bruno Mars
- Burna Boy
- DJ Snake
- Shenseea
- Steve Aoki
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Fuerza Regida
- Karol G
- Shakira
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Global 200 Canción Latina del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Rosalía & Yahritza y Su Esencia, “La Perla”
- W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, “La Plena (W Sound 05)”
Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Hot Latin Song” Canción del Año
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
- Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”
Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
- Peso Pluma & Tito Double P, “7-3”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”
- Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, “chiclona”
Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Omar Courtz
- Peso Pluma
- Tito Double P
Premios Billboard de la Música Latina 2026:“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
- Kali Uchis
- Karol G
- RaiNao
- Rosalía
- Shakira
Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Hermanos Espinoza
- Los Dos De Tamaulipas
Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Canción del Año, Latin Airplay
- Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
- Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
- Prince Royce, “I Want It That Way”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Canción del Año, Streaming
- Emmanuel Cortes, “Amor”
- Fuerza Regida, “ANSIEDAD”
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Top Latin Album” del Año
- Beéle,BORONDO
- Clave Especial,MIJA NO TE ASUSTES
- Omar Courtz,Por Si Mañana No Estoy
- Peso Pluma & Tito Double P,DINASTÍA
- Rosalía,LUX
Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Kali Uchis
- Karol G
- Rosalía
- Young Miko
Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo
- Ventura
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Los Dos De Tamaulipas
Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Artista “Latin Pop” del Año, Solista
- Danny Ocean
- Kali Uchis
- Kapo
- Rosalía
- Shakira
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
- Maná
- Matisse
- Morat
- Rawayana
- Reik
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Canción “Latin Pop” del Año
- Alejandro Sanz & Carín León, “El Vino de Tu Boca”
- Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
- Maluma, “BRONCEADOR”
- Rauw Alejandro, “Besito en La Frente”
- Shakira & Beéle, “ALGO TÚ”
Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año
- AP Global
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Álbum “Top Latin Pop” del Año
- Becky G,Baraja Bendita
- Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours
- Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto
- Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo
- Rosalía, LUX
Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año
- Columbia
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Artista Tropical del Año, Solista
- Carlos Vives
- Jerry Rivera
- Marc Anthony
- Prince Royce
- Romeo Santos
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
- Grupo Niche
- La Sonora Dinamita
- Monchy & Alexandra
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Canción Tropical del Año
- Daddy Yankee, “Sonríele”
- Marc Anthony & Wisin, “Que Me Quiera Má”
- Prince Royce, “I Want It That Way”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”
Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año
- HYBE Latin America
- Rimas
- RMGroup
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Álbum Top Tropical del Año
- Dalvin La Melodía, La Bachata Volvió
- Fonseca, Antes Que El Tiempo Se Vaya
- LA LOM, Live at Thalia Home
- Romeo Santos & Prince Royce, Better Late Than Never
- Victor Manuelle, La Parranda Es Mía (EP)
Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año
- Concord
- Sony Music Latin
- The Orchard
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Artista Regional Mexicano del Año, Solista
- Dareyes de La Sierra
- Junior H
- Neton Vega
- Peso Pluma
- Tito Double P
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Los Dos De Tamaulipas
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Canción Regional Mexicana del Año
- Emmanuel Cortes, “Amor”
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Xavi & Grupo Frontera, “No Capea”
Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año
- Afinarte
- Azteca
- Music VIP
- Sony Music Latin
- UniversalMusic Latin Entertainment
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Álbum Top Regional Mexicano del Año
- Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
- Dareyes de La Sierra, Redención
- Junior H & Gael Valenzuela, DEPR
- Oscar Maydon, Rico o Muerto
- Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- UniversalMusic Latin Entertainment
- Warner Latina
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
- Bad Bunny
- Karol G
- Omar Courtz
- Ozuna
- Rauw Alejandro
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
- Baby Rasta & Gringo
- Gente de Zona
- Jowell & Randy
- W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)
- Wisin & Yandel
Premios Billboard de la Música Latina 2026: Canción “Latin Rhythm” del Año
- Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
- Feid, “Se Lo Juro Mor”
- J Balvin & Jay Wheeler, “Si Te Vas”
- Ryan Castro, Kapo & Gangsta, “LA VILLA”
- W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, “5 Estrellas (W Sound 23)”