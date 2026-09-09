El mercado de fichajes de la Liga MX registró uno de sus movimientos más destacados en las horas finales de la ventana de transferencias con la inminente llegada de Guillermo “Memote” Martínez a Tigres.

Tras varios días de negociaciones, Tigres logró alcanzar un acuerdo con Pumas para incorporar a Memote Martínez, quien buscará un nuevo protagonismo después de perderlo en Ciudad Universitaria.

La operación responde a la necesidad de reforzar el ataque felino y darle al técnico Víctor Manuel Vucetich una alternativa más para mejorar la producción ofensiva del equipo.

Guillermo Martínez se gana a Aguirre y apunta a liderar el ataque de la Selección Mexicana (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Memote Martínez llega de Pumas a Tigres como su nuevo refuerzo en la delantera

Tigres pretendía a Memote Martínez de Pumas desde el inicio del mercado de fichajes de la Liga MX; sin embargo su oferta inicial no fue lo que esperaban los de la UNAM.

Previo al cierre de los fichajes, Tigres volvió a hacer una oferta a Pumas por Memote Martínez, la cual fue superior a la original y dejó satisfecha a la directiva capitalina.

Con esto Tigres suma a un nuevo delantero con la llegada de Memote Martínez, en un ataque que se ha quedado en el ostracismo durante el Apertura 2026.

Pues se sabía que los de Nuevo León buscaban a varios delanteros como refuerzo, pues el interés de Víctor Manuel Vucetich, era hacer un equipo más ofensivo.

Mientras que Pumas buscaba darle salida a su delantero número 3, antes de que este se fuera en 2027 tras el final de su contrato.

Memote Martínez (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Memote Martínez espera tener un mejor torneo con Tigres que con Pumas

Por su parte Memote Martínez vio con buenos ojo su salida de Pumas a Tigres, pues durante todo 2026 ha quedado como suplente de los de azul y oro.

Memote Martínez prácticamente no ha jugado con Pumas en el pasado y actual torneo, esto a pesar de que estuvo convocado a la Selección Mexicana en al Mundial 2026.

Es por ello que espera tener un mejor trato en Tigres y sumar más minutos en las próximas fechas del Apertura 2026.

Mientras que los de Nuevo Léon buscan que él ayude a acabar con la sequía de gol que los aqueja desde la primera Jornada de la competencia.