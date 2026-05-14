Carlo Ancelotti renovó su contrato por otros cuatro años para dirigir a Brasil, por lo que salvo una pésima actuación en el Mundial 2026, llegará a la edición del 2030 como DT de la selección sudamericana.

A través de un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol destacó que la continuidad de Ancelotti como seleccionador nacional de Brasil refleja la confianza que se ha ganado de la plantilla y de los aficionados.

Carlo Ancelotti llegó a la dirección técnica de Brasil en 2025, por lo que está cumpliendo un año al frente de cara al Mundial 2026.

Carlo Ancelotti dirigirá a Brasil hasta el Mundial 2030 (Bruna Prado / AP)

Carlo Ancelotti quiere lograr todo con la selección de Brasil

Carlo Ancelotti llegó a la selección de Brasil y comprendió lo que significa el fútbol para ese país, así que va por todo en el Mundial 2026, para seguir creciendo rumbo al 2030.

Durante un año, hemos trabajado para devolver a la Selección Brasileña a la cima del mundo. Pero queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo. Nos complace anunciar que continuaremos juntos por otros cuatro años. Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil

Agradece Ancelotti la calidez de Brasil

Carlo Ancelotti se siente como en casa en Brasil, a quien agradece su confianza. “Gracias, Brasil, por la cálida bienvenida y por todo el cariño”, dijo el entrenador italiano.

A su vez, el presidente de la CBF, Samir Xaud, celebró la renovación del contrato de Carlo Ancelotti.

“Hoy es un día histórico para la CBF y para el fútbol brasileño. La renovación del contrato de Carlo Ancelotti representa un paso más en nuestro compromiso de ofrecer a la selección nacional pentacampeona del mundo una estructura cada vez más sólida, moderna y competitiva" Samir Xaud, presidente de la CBF

Los números de Carlo Ancelotti al frente de Brasil

Carlo Ancelotti fue anunciado como entrenador de la selección brasileña en mayo de 2025.

Estos son los números de Ancelotti en su primer año al frente de Brasil:

10 partidos

5 victorias

2 empates

3 derrotas

18 goles a favor

8 goles en contra

El sábado 13 de junio, Brasil debutará en el Mundial 2026 enfrentando a Marruecos en actividad del Grupo C.