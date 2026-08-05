New York City FC vs Santos cierran el segundo día actividades en la Leagues Cup 2026, este jueves 6 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.

Partido: New York City FC vs Santos

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Sports Illustrated Stadium

Transmisión: Apple TV

New York City FC vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El jueves 6 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup con el New York City FC vs Santos.

New York City FC vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El partido New York City FC vs Santos podrá verse a través de Apple TV.

Partido: New York City FC vs Santos

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Sports Illustrated Stadium

Transmisión: Apple TV

¿Cómo llegan New York City FC y Santos a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

New York City FC es quinto lugar en la Conferencia Este de la MLS con 26 puntos, y llega a la Leagues Cup 2026 para enfrentar a Santos.

Santos fue goleado por América en la Jornada 3 de la Liga MX para llegar con 0 puntos en el lugar 17 del Apertura 2026.