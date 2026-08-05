New York City FC vs Santos cierran el segundo día actividades en la Leagues Cup 2026, este jueves 6 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: New York City FC vs Santos
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Sports Illustrated Stadium
- Transmisión: Apple TV
New York City FC vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
El jueves 6 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup con el New York City FC vs Santos.
New York City FC vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
El partido New York City FC vs Santos podrá verse a través de Apple TV.
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- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Sports Illustrated Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan New York City FC y Santos a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
New York City FC es quinto lugar en la Conferencia Este de la MLS con 26 puntos, y llega a la Leagues Cup 2026 para enfrentar a Santos.
Santos fue goleado por América en la Jornada 3 de la Liga MX para llegar con 0 puntos en el lugar 17 del Apertura 2026.