La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, informó que las convocatorias para elegir las Coordinaciones Distritales Federales y Municipales de Defensa de la Soberanía y la Transformación se publicarán a finales de agosto, dentro de un proceso que privilegiará las encuestas, la evaluación de perfiles y filtros para garantizar el cumplimiento de los principios del partido.

La dirigente explicó que las convocatorias para las Coordinaciones Distritales Locales serán emitidas en septiembre, luego del ajuste anunciado por la Comisión Nacional de Elecciones.

Asimismo, señaló que el objetivo es fortalecer la legitimidad del proceso interno mediante mecanismos de medición ciudadana y reglas que eviten prácticas como las cuotas políticas, las imposiciones y los acuerdos entre grupos.

La encuesta debe servir para que sea el pueblo quien decida. En Morena no hay espacio para las cuotas, los apellidos, los acuerdos cupulares ni las imposiciones. Deben prevalecer la transparencia, la equidad, la inclusión y la certeza. Rita Ozalia Rodríguez, Presidenta del Comité Ejecutivo de Morena en San Luis Potosí.

Morena evaluará honestidad, trayectoria y cercanía con la ciudadanía

Rita Ozalia Rodríguez explicó que las encuestas no solo medirán el nivel de conocimiento de las personas aspirantes, sino también aspectos como su honestidad, cercanía con la ciudadanía, trayectoria, comportamiento público y compromiso con los principios del movimiento.

Además, indicó que la Comisión Nacional de Elecciones revisará los perfiles para impedir la participación de personas con antecedentes judiciales, malas trayectorias o conductas que hayan generado agravios a la población, con el propósito de fortalecer la credibilidad del proceso rumbo a la definición de candidaturas para la elección del próximo año.

La dirigente también llamó a evitar que el proceso interno se convierta en una campaña anticipada. En ese sentido, exhortó a las personas interesadas a concentrarse en el trabajo territorial y abstenerse de prácticas como el uso indebido de recursos, la entrega de regalos, la confrontación o la guerra sucia entre aspirantes.

Finalmente, convocó a la militancia y simpatizantes de Morena a respetar las reglas del proceso, mantener la unidad una vez concluidas las definiciones internas y reportar cualquier conducta que contravenga los lineamientos establecidos por el partido.