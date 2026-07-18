La selección de Inglaterra venció 6-4 a Francia para quedarse con el tercer lugar del Mundial 2026, en la ciudad de Miami.

A pesar de la derrota, fue una noche histórica para Kylian Mbappé, quien anotó dos goles para convertirse en el líder anotador del torneo.

Marcador: Francia 4-6 Inglaterra

Francia vs Inglaterra: así se definió el tercer lugar del Mundial 2026

Inglaterra fue muy superior a Francia en el primer tiempo logrando cuatro goles sin reacción de la selección de Kylian Mbappé.

Per Francia respondió en el segundo tiempo y se dio una lluvia de goles en busca del tercer lugar del Mundial 2026.

Así fueron los goles del partido Francia vs Inglaterra:

Minuto 3: Gol de Declan Rice para el 1-0 de Francia

Minuto 18: Ezri Konsa anotó el 2-0 a favor de Francia

Minuto 37: Bukayo Saka hizo el 3-0 de Francia ante Inglaterra

Minuto 45+1: Bukayo Saka marcó el 4-0 inglés

Minuto 48: Mbappé acortó distancia 1-4 para Francia

Minuto 54: Barcolá clavó el 2-4 para la selección francesa

Minuto 66: Mbappé marcó su segundo gola para ajustar el marcador 3-4 para Inglaterra

Minut0 87: Bukayo Saka completó el hat-trick para el Inglaterra 5-3 Francia

Minuto 96: Ousmané Dembélé apretó el marcador con el 5-4

Minuto 98: Jude Bellingham anotó el 6-4 para Inglaterra

Mbappé hizo historia en los Mundiales

Con sus dos goles ante Inglaterra, Kylian Mbappé llegó a 22 tantos para apoderarse del liderato de goleadores en la historia de los Mundiales.

Mbappé llegó a 22 goles para superar los 21 de Lionel Messi, quien jugará la final del Mundial 2026.