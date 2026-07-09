Kylian Mbappé continúa reescribiendo la historia de las Copas Mundiales de la FIFA, al seguir sumando anotaciones en el Mundial 2026.

La estrella de la Selección de Francia alcanzó una marca extraordinaria al llegar a 20 goles en 20 partidos mundialistas, una cifra que confirma su lugar entre los grandes goleadores que ha visto el torneo más importante del futbol.

El delantero francés consiguió el histórico tanto durante la victoria de Francia por 2-0 sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial de 2026.

Kylian Mbappé ha marcado goles mundialistas desde Rusia 2018

La marca de Kylian Mbappé adquiere todavía más relevancia al considerar la edad del atacante y la eficacia que ha mostrado desde su debut mundialista.

Desde Rusia 2018, Mbappé se convirtió en una de las grandes figuras del futbol internacional y, torneo tras torneo, ha mantenido un ritmo goleador impresionante.

Su actuación frente a Marruecos volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores jugadores del planeta.

Kylian Mbappé llevó a Francia a las semifinales del Mundial 2026. (Steven Senne / AP Photo/Steven Senne)

Mbappé ha marcado un gol por partido en cada Mundial

Con 20 anotaciones en apenas 20 encuentros, Mbappé promedia un gol por partido en la Copa del Mundo, un registro reservado para muy pocos futbolistas en la historia de la competición.

Además, continúa escalando posiciones entre los máximos goleadores mundialistas de todos los tiempos.