La reinauguración del Estadio Banorte está marcada para el 28 de marzo, fecha en la que la Selección Mexicana enfrentará a Portugal, sin embargo, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, confirmó que América volvería para el mes de abril.

La directiva del América ya hizo la petición a la FMF para que después del 28 de marzo puedan jugar sus partidos como local en el Estadio Banorte, así lo indicó Mikel Arriola.

Con dicha solicitud, las Águilas volverían a su cancha y dejarían a un lado el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto en el que actualmente disputan sus partidos como local.

Mikel Arriola confirma que América podrá regresar solo si el Estadio Banorte está listo

“El reporte del Azteca es que va en tiempo. América lo ha solicitado, si eso se puede en términos físicos, así será. América es el único, Cruz Azul lo puede hacer, pero, al momento, no lo ha hecho, y es que en La Noria no descartan esa idea y si existe esa posibilidad les gustaría jugar los duelos contra Tijuana (18 de abril) y Necaxa (26 de abril) en la cancha del Coloso de Santa Úrsula”, confirmó Mikel Arriola.

Mikel Arriola dijo que la remodelación del Estadio Banorte ha sido muy positiva y aunque han existido rumores de un posible retraso, reveló que “van en tiempo”.

Así que en caso de que la solicitud del conjunto azulcrema sea aprobada, las Águilas podrían volver al Estadio Banorte para el próximo 11 de abril.

El Estadio Azteca recibirá de nueva cuenta a los aficionados de América y Cruz Azul este Clausura 2026 (MEXSPORT / MEXSPORT)

¿Cuáles partidos podría jugar América en el Estadio Banorte antes del Mundial 2026?

Específicamente sería en la Jornada 14 del Clausura 2026 cuando América regrese a jugar al Estadio Banorte para enfrentar a Cruz Azul.

Posteriormente, América jugaría contra Toluca y Atlas, para después volver al Estadio Ciudad de los Deportes, ya que FIFA tomaría el control del recinto para el Mundial 2026.