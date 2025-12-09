La visita de CR7 y Portugal para enfrentar a la México en el Estadio Azteca ha generado expectativa en los fans que quieren ver en vivo al astro portugués.

Aunque la preventa todavía no ha dado inicio, en redes sociales ya ha comenzado a circular un aproximado de lo que costará ver en el Estadio Azteca a CR7 enfrentando a la Selección Mexicana.

Los precios llegan hasta los 8 mil pesos mexicanos, dependiendo del lugar en el que quieras ver el partido previo al Mundial 2026.

Ya hay precios para el México vs Portugal; hasta 8 mil pesos por ver al CR7

Los precios para el México vs Portugal ya estarían definidos y confirman el amplio rango que tendrán los boletos para la esperada visita de Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con información de Luis Diego Rodríguez, el costo mínimo arrancará en 1,500 pesos, una cifra que coloca el México vs Portugal dentro del rango habitual para encuentros de alta demanda en territorio mexicano.

La parte más elevada llegará a los 8,000 pesos, destinada a espacios mejor ubicados dentro del Estadio Azteca que abrirá sus puertas de nuevo tras una larga remodelación.

Con estas cifras, el evento se perfila como uno de los más cotizados del año, no solo por el regreso del Azteca renovado, sino también por la presencia de CR7 en México.

Esto costarán los boletos para ver a Cristiano Ronaldo en México 🤑👇🏻



La reinaguración del Estadio Azteca irá desde Desde 1500 MXN hasta 8,000 MXN pic.twitter.com/fHeCDiBpdP — Luis Diego Rodríguez ⚽️🦶 (@soydiegordzz) December 9, 2025

¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso entre México y Portugal?

El amistoso entre México y Portugal se jugará el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca, con el pitazo inicial fijado a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México).

El encuentro funcionará como un ensayo clave de preparación para ambas selecciones y promete ser uno de los eventos destacados del calendario internacional previo al Mundial 2026.