Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, criticó el reclamo formal que presentó Ecuador ante la FIFA al considerar que la protesta busca justificar su derrota frente a México, que sigue invicto.

A través de redes sociales, Jorge Álvarez Máynez cuestionó que, si la derrota de la selección de Ecuador fue por motivos ajenos a los deportivos, entonces por qué la Federación despidió a su director técnico.

Álvarez Máynez critica reclamo de Ecuador ante la FIFA y cuestiona salida de su director tras derrota frente a México

Tras la victoria de México frente a Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) emitió un comunicado en el que solicitaba a la FIFA una investigación sobre las agresiones que sufrió la selección y su afición.

Álvarez Máynez cuestiona el reclamo de Ecuador ante la FIFA tras su derrota frente a México (FEF)

Este reclamo habría sido por la irrupción de mexicanos en el hotel de la selección de Ecuador con una “serenata”, además de las agresiones a ecuatorianos al asistir al Estadio Banorte para ver el partido.

Jorge Álvarez Máynez criticó que Ecuador sugiere que perdió ante México por hechos ajenos a lo deportivo, pues esto sería justificar su derrota, así como su salida del Mundial 2026.

Por lo anterior, Jorge Álvarez Máynez cuestionó el por qué la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) busca un nuevo entrenador si su derrota no tuvo relación con su rendimiento en la cancha.

Álvarez Máynez cuestiona el reclamo de Ecuador ante la FIFA tras su derrota frente a México (Captura de pantalla)

Cabe recordar que el partido México vs Ecuador definió qué selección continuaba en el Mundial 2026, por lo que ahora la selección mexicana enfrentará a Inglaterra este domingo 5 de junio en el Estadio Banorte.