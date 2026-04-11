México siguió su camino en las eliminatorias de Concacaf W ante la selección de Islas Vírgenes, este viernes 10 de abril en Zacatecas.

México llegó al partido con 6 puntos, 3 menos que Puerto Rico, en las eliminatorias de la Concacaf W. Pero tras el resultado de hoy se coloca como líder del Grupo A.

Marcador: México 9-0 Islas Vírgenes

¿Cómo quedó el partido México vs Islas Vírgenes en las eliminatorias de la Concacaf W?

México vs Islas Vírgenes terminó con goleada de 9-0 a favor del equipo tricolor que llegará a la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf W empatada en puntos con Puerto Rico.

Así se dio el resultado México vs Islas Vírgenes:

Minuto 5: Gol de María Sánchez

Minuto 9: Gol de Charlyn Corral

Minuto 19: Gol de María Sánchez

Minuto 25: Gol de Charlyn Corral

Minuto 28: Gol de Kimberly Rodríguez

Minuto 32: Gol de Charlyn Corral

Minuto 38: Gol de Scarlett Camberos

Minuto 81: Gol de Kiana Palacios

Charlyn Corral brilla con triplete en el juego ante Islas Vírgenes (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

¿Contra quién jugará México su último partido en las eliminatorias de la Concacaf W?

Tras el partido ante Islas Vírgenes, México Femenil regresará a la Ciudad de México para trasladarse a Toluca, donde continuará su preparación durante seis días de trabajo en las instalaciones de la FMF.

México enfrentará a Puerto Rico en un duelo clave de las eliminatorias, a disputarse en el Estadio Nemesio Diez, marcando el cierre de esta etapa de preparación y competencia para el combinado nacional.

Partido: México vs Puerto Rico

Fase: Eliminatorias de la Concacaf W

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Canal de YouTube de la Concacaf, ESPN por Disney+ y redes sociales de la Selección Mexicana

¿Qué necesita México para clasificar al Mundial Femenil de Brasil 2027?

El partido México vs Puerto Rico del 18 de abril será clave para el conjunto nacional en su búsqueda por un boleto al Mundial Femenil de Brasil 2027.

Las dirigidas por Pedro López necesitan una victoria o un empate ante el conjunto puertorriqueño, de conseguirlo se mantendrían líderes del Grupo A eliminatorias de la Concacaf W.

Cualquiera de esos resultados le daría el pase al Campeonato Concacaf W, un torneo de 8 selecciones que se jugará en noviembre de este año con un formato de duelos de eliminación directa.

Las 4 selecciones que avancen a las semifinales del Campeonato Concacaf W se quedarán con un boleto al Mundial Femenil de Brasil 2027.

Aunque este octagonal también repartirá dos plazas para el repechaje por lo que las posibilidades de que el Tri regrese a una Copa del Mundo son amplias pero primero deben pensar en el juego del próximo fin de semana.