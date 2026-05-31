Una nueva mega fuga de agua en la alcaldía Iztapalapa, CDMX, se registró este sábado 30 de mayo; ya está bajo control, reportan autoridades.

Desde temprano, vecinos reportaron una nueva fuga de agua potable en calzada Ermita Iztapalapa y Emiliano Zapata, colonia Santa Cruz Meyehualco.

Autoridades reportan que ya está bajo control mega fuga de agua en Iztapalapa

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que la mega fuga de agua en Iztapalapa fue por la ruptura de una tubería de 48 pulgadas generada por una grieta.

Por el momento, el incidente se encuentra bajo control, reportaron tanto la SGIRPC como Segiagua, que añadió, continúan los trabajos para reparar la fuga en la alcaldía.

Mega fuga de agua en Iztapalapa (@SGIRPC_CDMX / X)

Al lugar de los hechos acudieron cuerpos de emergencia de la alcaldía, así como elementos de:

Servicios Urbanos

Protección Civil

Seguridad Ciudadana y territorial Quetzalcóatl

Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua)

Para atender la mega fuga de agua, se abrieron brocales, además de que se desahogó el área.

Mega fuga de agua en Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa / X)

También personal de Segiagua y de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) comenzaron a reparar la avería.

Asimismo, trabajadores de la SGIRPC llevaron a cabo revisión de todos los inmuebles que fueron afectados.

De acuerdo con reportes preliminares, en 14 negocios y casas se registró acumulación de agua de entre 10 y 50 centímetros de altura.

Ante tal situación, elementos de la alcaldía Iztapalapa ayudaron en las actividades de desalojo de agua, limpieza de patios y cisternas.

La mega fuga de agua de hoy en Iztapalapa se suma a la ocurrida en la misma alcaldía el pasado 13 de mayo en la calle 5 de mayo, colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán.