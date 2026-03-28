Los rivales de México en el Mundial 2026 no tuvieron resultados nada favorables en la Fecha FIFA, previo al inicio de la Copa del Mundo.

Tanto Corea del Sur como Sudáfrica no pudieron ganar sus respectivos partidos amistosos, por lo que esto podría beneficiar al conjunto tricolor de cara al Mundial 2026.

Corea del Sur, rival de México en el Mundial 2026, fue goleado por Costa de Marfil

Costa de Marfil goleó 4-0 a Corea del Sur en partido amistoso celebrado en el Stadium MK, en Inglaterra, rumbo al Mundial 2026.

Costa de Marfil aprovechó los errores de Corea del Sur y tan solo al medio tiempo se fueron ganando 2-0 con goles de Evann Guessand y Simon Adingra.

Sudáfrica, por su parte, empató 1-1 con Panamá, por lo que dichos resultados toman relevancia para México, pues ambos equipos serán rivales de la fase de grupos para el Mundial 2026.

¿Quién será el otro rival de México en la fase de grupos del Mundial 2026?

Dinamarca y Chequia se enfrentarán en el repechaje europeo por el boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El ganador de dicho encuentro se unirá al grupo A donde se encuentran México, Sudáfrica y Corea del Sur.

¿Cuándo son las finales del repechaje europeo para el Mundial 2026?

Los cuatro partidos que definirán a las selecciones de UEFA que se quedarán con los boletos disponibles para el Mundial 2026, se jugarán el martes 31 de marzo.

Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. (Itzel Espinoza )

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones.

En cada ruta se disputan semifinales y una final a partido único.

Dinamarca y Macedonia del Norte compartieron ruta con las selecciones de República Checa e Irlanda.