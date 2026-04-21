La Selección Mexicana Femenil jugará ante Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, por el pase al Mundial de Brasil 2027 a finales del mes de noviembre en Houston, Texas.
El torneo clasificatorio para el Mundial 2027 y para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, está programado del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 próximos.
- México vs Haití
- Fecha: 27 o 28 de noviembre de 2026
- Sede: Houston, Texas
¿Qué es el Campeonato Concacaf W 2026?
El Campeonato Concacaf W 2026 es la primera competencia en el nuevo calendario de selecciones nacionales femeninas de Concacaf, y servirá como clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El torneo contará con las ocho mejores selecciones nacionales de la región, incluidos Estados Unidos y Canadá.
Los partidos de cuartos de final y el camino de cada equipo hacia la Final se determinaron con base en el Ranking Mundial Femenino de la FIFA.
Partidos definidos:
- Estados Unidos vs El Salvador
- Canadá vs Panamá
- México vs Haití
- Jamaica vs Costa Rica
¿Cómo se definirán a las selecciones que clasificarán al Mundial de Brasil 2027?
Después de los cuartos de final, las selecciones ganadoras avanzarán a las semifinales y clasificarán para el Mundial Femenil de Brasil 2027.
Los perdedores pasarán a la ronda de play-in, en la que competirán por los dos cupos de Concacaf al Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.
- Los dos finalistas del Campeonato Concacaf W y el tercer lugar también asegurarán un cupo en el Torneo Olímpico de FUtbol Femenino de Los Ángeles 2028.
- En caso de que Estados Unidos —ya clasificado como país anfitrión— finalice entre los tres primeros, el último cupo olímpico de Concacaf será otorgado al cuarto lugar.