La Selección Mexicana Femenil jugará ante Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, por el pase al Mundial de Brasil 2027 a finales del mes de noviembre en Houston, Texas.

El torneo clasificatorio para el Mundial 2027 y para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, está programado del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 próximos.

México vs Haití

Fecha: 27 o 28 de noviembre de 2026

Sede: Houston, Texas

El camino de la Selección Mexicana Femenil rumbo al Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2028 (Jafet Moz / Mexsport)

¿Qué es el Campeonato Concacaf W 2026?

El Campeonato Concacaf W 2026 es la primera competencia en el nuevo calendario de selecciones nacionales femeninas de Concacaf, y servirá como clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El torneo contará con las ocho mejores selecciones nacionales de la región, incluidos Estados Unidos y Canadá.

Los partidos de cuartos de final y el camino de cada equipo hacia la Final se determinaron con base en el Ranking Mundial Femenino de la FIFA.

Partidos definidos:

Estados Unidos vs El Salvador

Canadá vs Panamá

México vs Haití

Jamaica vs Costa Rica

¿Cómo se definirán a las selecciones que clasificarán al Mundial de Brasil 2027?

Después de los cuartos de final, las selecciones ganadoras avanzarán a las semifinales y clasificarán para el Mundial Femenil de Brasil 2027.

Los perdedores pasarán a la ronda de play-in, en la que competirán por los dos cupos de Concacaf al Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.