México vs Puerto Rico se enfrentarán en las eliminatorias de Concacaf W el sábado 18 de abril. El pronóstico es un 4-1 en favor del Tri Femenil. Conoce las posibles alineaciones.
México vs Puerto Rico: Pronóstico del partido de las eliminatorias de Concacaf W
El pronóstico del México vs Puerto Rico es un marcador de 4-1 en favor de la Selección Mexicana Femenil en las eliminatorias de Concacaf W.
- Pronóstico del partido: México 4-1 Puerto Rico
México vs Puerto Rico: Posibles alineaciones del partido de las eliminatorias de Concacaf W
Te compartimos las posibles alineaciones del México vs Puerto Rico, partido de las eliminatorias de Concacaf W.
México
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Kenti Robles, Rebeca Bernal, Greta Espinoza, Karol Bernal
- Mediocampistas: María Sánchez, Scarlett Camberos, Alice Soto, Alexia Delgado
- Delanteras: Charlyn Corral
Puerto Rico
- Portera: Sydney Martínez
- Defensas: Verónica García, Amber Diorio, Imani Morlock, Catlin Cosme
- Mediocampistas: Estefanía González, Jailene De Jesús, Emma González
- Delanteras: Jillienne Aguilera, Danielle Marcano, María Tapia
México vs Puerto Rico: Fecha y horario para ver el partido de las eliminatorias de Concacaf W
México vs Puerto Rico, partido de las eliminatorias de Concacaf W, se jugará el sábado 18 de abril y será transmitido por ESPN y Canal de YouTube de la Selección Mexicana.
- Partido: México vs Puerto Rico
- Torneo: Clasificatorias Concacaf W
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ESPN y Canal de YouTube de la Selección Mexicana
¿Cómo llegan México y Puerto Rico al partido de las eliminatorias de Concacaf W?
México llega en un gran momento, pues viene de golear a Islas Vírgenes por un marcador de 9-0, lo que las dejó como líderes del Grupo A.
Puerto Rico, por su parte, en su último partido también enfrentó a Islas Vírgenes y replicó el mismo marcador del Tri Femenil, lo que las dejó en el segundo lugar del Grupo A.