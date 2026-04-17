México vs Puerto Rico se enfrentarán en las eliminatorias de Concacaf W el sábado 18 de abril. El pronóstico es un 4-1 en favor del Tri Femenil. Conoce las posibles alineaciones.

México vs Puerto Rico: Pronóstico del partido de las eliminatorias de Concacaf W

El pronóstico del México vs Puerto Rico es un marcador de 4-1 en favor de la Selección Mexicana Femenil en las eliminatorias de Concacaf W.

Pronóstico del partido: México 4-1 Puerto Rico

México vs Puerto Rico: Posibles alineaciones del partido de las eliminatorias de Concacaf W

Te compartimos las posibles alineaciones del México vs Puerto Rico, partido de las eliminatorias de Concacaf W.

México

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Kenti Robles, Rebeca Bernal, Greta Espinoza, Karol Bernal

Mediocampistas: María Sánchez, Scarlett Camberos, Alice Soto, Alexia Delgado

Delanteras: Charlyn Corral

Puerto Rico

Portera: Sydney Martínez

Defensas: Verónica García, Amber Diorio, Imani Morlock, Catlin Cosme

Mediocampistas: Estefanía González, Jailene De Jesús, Emma González

Delanteras: Jillienne Aguilera, Danielle Marcano, María Tapia

México vs Puerto Rico: Fecha y horario para ver el partido de las eliminatorias de Concacaf W

México vs Puerto Rico, partido de las eliminatorias de Concacaf W, se jugará el sábado 18 de abril y será transmitido por ESPN y Canal de YouTube de la Selección Mexicana.

Partido: México vs Puerto Rico

Torneo: Clasificatorias Concacaf W

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ESPN y Canal de YouTube de la Selección Mexicana

México buscará vencer a Puerto rico (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

¿Cómo llegan México y Puerto Rico al partido de las eliminatorias de Concacaf W?

México llega en un gran momento, pues viene de golear a Islas Vírgenes por un marcador de 9-0, lo que las dejó como líderes del Grupo A.

Puerto Rico, por su parte, en su último partido también enfrentó a Islas Vírgenes y replicó el mismo marcador del Tri Femenil, lo que las dejó en el segundo lugar del Grupo A.



