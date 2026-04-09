Toluca y LA Galaxy se enfrentaron en el duelo de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, en partido que se jugó en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca hizo pesar La Bombonera y se venció a LA Galaxy por marcador de 4-2 al equipo de la MLS. Ahora llevará ventaja al partido de vuelta de los cuartos de final de Concachampions 2026, pero no todo es positivo porque permitieron dos tantos de visitante del equipo visitante.

Marcador: Toluca 4-2 LA Galaxy.

¿Cómo quedó Toluca vs LA Galaxy en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026?

El Toluca vs LA Galaxy, partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, terminó con una victoria 4-2 para los Diablos Rojos.

Minuto 12: Gol de Nicolás Castro (Toluca)

Minuto 43: Gol de Paulinho (Toluca)

Minuto 66: Gol de Gabriel Pec (LA Galaxy)

Minuto 72: Gol de Paulinho (Toluca)

Minuto 76: Gol de Marco Reus (LA Galaxy)

Minuto 85: Gol de Paulinho (Toluca)

Toluca y LA Galaxy: ¿Cuándo juegan el partido de vuelta de los cuartos de final de Concachampions 2026?

El partido de vuelta entre Toluca y LA Galaxy, en los cuartos de final de la Concachampions 2026, se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de abril en el Dignity Health Sports Park.

Partido: LA Galaxy vs Toluca

Fase: Partido vuelta cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegarán Toluca y LA Galaxy tras su partido de vuelta de los cuartos de final de Concachampions 2026?

Toluca tendrá actividad de la Liga MX, antes de verse de nuevo en el duelo de vuelta de los cuartos de final de Concachampions 2026 con LA Galaxy.

En La Bombonera, Toluca se enfrentará a Atlético de San Luis el domingo 12 de abril a las 19:00 hrs (tiempo del centro de México).

Por su parte, LA Galaxy jugará en la MLS este sábado 11 de abril en cancha de Austin FC a las 12:30 hrs (tiempo del centro de México).