México vs Puerto Rico será uno de los partidos de las eliminatorias de Concacaf W que se jugará el el sábado 18 de abril a las 18 horas y se podrá seguir través de ESPN y YouTube.

Partido: México vs Puerto Rico

Torneo: Clasificatorias Concacaf W

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ESPN y Canal de YouTube de la Selección Mexicana

México buscará vencer a Puerto rico (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

México vs Puerto Rico: A qué hora y dónde ver el partido de las eliminatorias de Concacaf W

El partido entre México y Puerto Rico se realizará el el sábado 18 de abril a las 18 horas y tendrá como sede la cancha del Estadio Nemesio Diez.

México vs Puerto Rico: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX?

El México vs Puerto Rico se podrá seguir en vivo a través de ESPN y el canal de YouTube de la Selección Mexicana y la Concacaf, el día 18 de abril a las 18 horas, tiempo del centro de México.

Partido: México vs Puerto Rico

Torneo: Clasificatorias Concacaf W

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ESPN y Canal de YouTube de la Selección Mexicana

¿Cómo llegan México y Puerto Rico al partido de las eliminatorias de Concacaf W?

México llega a este partido tras golear a Islas Vírgenes con un marcador final de 9-0, lo que las colocó en el primer lugar del Grupo A.

Por su parte, Puerto Rico venció por el mismo marcador al mismo rival, lo que nos da un claro indicio de lo parejo que estará el duelo ante el Tri Femenil.

El México vs Puerto Rico será importante, pues definirá quien termina como líder del Grupo A.