México continuará su preparación para el Mundial 2026 el 22 de mayo ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc. La preventa para los boletos ya inició, y las entradas costarán entre mil 183 y más de 3 mil pesos.
México vs Ghana: precios de los boletos en preventa
La preventa de boletos para el partido México vs Ghana en el Estadio Cuauhtémoc inició este 30 de marzo a través de la empresa Boletomóvil, encargada de distribuir las entradas.
Estos son los precios anunciados en la preventa:
- Rampas sur/norte: $1183
- Rampa oriente/poniente: $1419
- Cabecera sur/norte: $2127
- Platea plus: $2717
- Platea poniente/oriente: $3189
México vs Ghana: ¿Cómo comprar los boletos en preventa?
La preventa de boletos para el México vs Ghana es del 30 de marzo al 3 de abril, y está dirigida a clientes de Banco Banorte, patrocinador de la Selección Mexicana.
El día 5 de abril se abrirá la venta al público en general, del partido México vs Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.
México vs Ghana: Día y hora del partido de preparación en Puebla
El partido México vs Ghana será el viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 20 horas.
- Partido: México vs Ghana
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Viernes 22 de mayo de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
México juega ante Bélgica previo al partido contra Ghana
Después de reinaugurar ante Portugal el Estadio Banorte, México juega este martes 31 de marzo frente a Bélgica en Chicago.
Será uno de los últimos cuatro partidos de preparación de México previo a su debut en el Mundial 2026.