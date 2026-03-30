México continuará su preparación para el Mundial 2026 el 22 de mayo ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc. La preventa para los boletos ya inició, y las entradas costarán entre mil 183 y más de 3 mil pesos.

México vs Ghana: precios de los boletos en preventa

La preventa de boletos para el partido México vs Ghana en el Estadio Cuauhtémoc inició este 30 de marzo a través de la empresa Boletomóvil, encargada de distribuir las entradas.

Estos son los precios anunciados en la preventa:

Rampas sur/norte: $1183

Rampa oriente/poniente: $1419

Cabecera sur/norte: $2127

Platea plus: $2717

Platea poniente/oriente: $3189

México vs Ghana, precios de boletos (especial)

México vs Ghana, precios de boletos

México vs Ghana: ¿Cómo comprar los boletos en preventa?

La preventa de boletos para el México vs Ghana es del 30 de marzo al 3 de abril, y está dirigida a clientes de Banco Banorte, patrocinador de la Selección Mexicana.

El día 5 de abril se abrirá la venta al público en general, del partido México vs Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.

México vs Ghana: Día y hora del partido de preparación en Puebla

El partido México vs Ghana será el viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 20 horas.

Partido: México vs Ghana

México vs Ghana Fase: Partido de preparación

Fecha: Viernes 22 de mayo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

México juega ante Bélgica previo al partido contra Ghana

Después de reinaugurar ante Portugal el Estadio Banorte, México juega este martes 31 de marzo frente a Bélgica en Chicago.

Será uno de los últimos cuatro partidos de preparación de México previo a su debut en el Mundial 2026.