México ya conoce a sus rivales para el Mundial 2026: Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, esta última clasificada en repechaje tras vencer a Dinamarca.

El New York Times pronosticó que la Selección Mexicana liderará el Grupo A y avanzará a dieciseisavos de final, donde eliminará a Ecuador.

Pronóstico: México gana el Grupo A, elimina a Ecuador en 16vos y pierde ante Inglaterra en octavos de final. New York Times

Sin embargo, el medio anticipa que el Tricolor caerá en octavos frente a Inglaterra.

Además, el diario estadounidense proyecta que España se coronará campeona del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra en la final.

¿Cuál es el pronóstico de New York Times sobre México en el Mundial 2026?

El medio The New York Times pronosticó que México será líder del Grupo A del Mundial 2026, el cuál comparte con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

Tras conseguir el liderato de su grupo, The New York Times señala que México enfrentará a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con victoria para el conjunto Tricolor.

Posteriormente, la Selección Mexicana deberá enfrentar a la Selección de Inglaterra en la fase de octavos de final, misma en la que caerá, para culminar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

New York Times da su pronóstico sobre México en el Mundial 2026. (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

¿Quién será el campeón del Mundial 2026, según New York Times?

The New York Times también pronostica que la final del Mundial 2026 la disputarán España e Inglaterra, ésta última que eliminaría a México en la fase de octavos de final.

Finalmente, la selección ganadora del Mundial 2026 sería España, quienes se coronarían en Nueva York, en el Metlife Stadium.