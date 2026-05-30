La Champions League 2026 dejó un nuevo capítulo en la historia del fútbol europeo: el PSG se coronó bicampeón tras vencer al Arsenal en Budapest y se unió al selecto grupo de clubes con dos títulos en su palmarés.

Con este triunfo, el PSG se suma a nombres como Benfica, Inter de Milán, Liverpool y Bayern Múnich, consolidando su lugar entre los grandes.

El Real Madrid sigue siendo el máximo ganador con 15 conquistas, seguido por AC Milan con 7.

Palmarés completo de los campeones de la Champions League

Luego de la victoria en penales del PSG sobre el Arsenal, así quedó el palmarés completo de la Champions League.

15 | Real Madrid

7 | AC Milan

6 | Liverpool

6 | Bayern de Múnich

5 | Barcelona

4 | Ajax

3 | Inter de Milán

3 | Manchester United

2 | PSG

2 | Chelsea

2 | Juventus

2 | Benfica

2 | Nottingham Forest

2 | FC Porto

1 | Borussia Dortmund

1 | Celtic

1 | Hamburgo

1 | Marsella

1 | Steaua de Bucarest

1 | Aston Villa

1 | Estrella Roja

1 | Feyenoord

1 | PSV Eindhoven

1 | Manchester City

Trofeo Champions League (Zac Goodwin / AP)

PSG se unió a la lista de bicampeones de la Champions League

Un total de 8 clubes han logrado ser bicampeones o conseguido más en la historia de la Champions League y la antigua Copa de Europa.

El PSG se unió a Benfica, Inter de Milán, Liverpool, Nottingham Forest, AC Milan, Real Madrid, Bayern Múnich y Ajax como los clubes del futbol europeo que han sido bicampeones de la Champions League.