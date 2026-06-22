México y Argentina ya aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras sumar dos victorias y liderar sus respectivos grupos con seis puntos.

Argentina, con Lionel Messi como figura, se quedó con el liderato del Grupo J, mientras que México fue el primero en amarrar su boleto como líder del Grupo A.

Aunque ambos equipos no se cruzarán en la primera ronda eliminatoria, simulaciones como la de la BBC sugieren que podrían enfrentarse en semifinales, reviviendo el duelo de Catar 2022.

¿México podría enfrentarse a Argentina en el Mundial 2026?

Argentina logró los seis puntos y amarró el liderato del Grupo J del Mundial 2026, por lo que estaría muy cerca disputar los dieciseisavos de final en Miami, ciudad donde Lionel Messi tiene a su equipo en la MLS.

Por otro lado, México, fue el primer equipo del Mundial 2026 en amarrar su boleto a los dieciseisavos de final tras vencer 1-0 a Corea del Sur, por lo que el Tricolor también se quedó con el liderato del Grupo A, puesto que ya ninguno de sus rivales le quitará.

Dicho lo anterior, la BBC armó una simulación del bracket en el que tanto la Selección Mexicana como la Argentina podrían enfrentarse en la ronda de semifinales si los clasificados se mantienen como hasta ahora.

Lionel Messi en Qatar 2022 (Cristian de Marchena / Mexsport)

¿Cuándo fue la última vez que México y Argentina se enfrentaron en un Mundial?

México y Argentina podrían volver a verse las caras como en Catar 2022 cuando ambos compartieron grupo.

En dicho Mundial, México perdió 2-0 en contra de Argentina, por lo que en caso de cruzarse en el Mundial 2026, podría haber revancha por parte del Tricolor.