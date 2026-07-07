Lionel Messi vive su último Mundial en la edición 2026 y este martes buscará guiar a la Selección de Argentina a los cuartos de final de la Copa Mundial, cuando enfrente a Egipto en los octavos de final.

Messi, colíder de goleo con Kylian Mbappé y Erling Haaland, buscará adelantarse en esa carrera individual de cara a la recta final del Mundial 2026.

Atlanta recibe a Lionel Messi en busca de los cuartos de final

El partido Argentina vs Egipto, en el que Lionel Messi estará en la mira, se disputará en el Estadio Atlanta, luego de que albicelestes y faraones superaran la fase de dieciseisavos de final del torneo.

Tras superar una intensa llave de dieciseisavos de final ante Cabo Verde por 3-2 en tiempo extra, Lionel Messi y Argentina se enfocan en meterse entre los mejores ocho equipos del torneo, pero Egipto no será sencillo.

Lionel Messi ya suma 20 goles en Mundiales tras anotar por séptima vez en la edición 2026 (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

El histórico Mundial 2026 de Lionel Messi

Lionel Messi ha sido figura de Argentina en el Mundial 2026 y con 7 goles amenaza con ser el mejor anotador del torneo, además de terminar la competencia como el máximo anotador históricos del torneo.

Messi ya suma 20 goles en Mundiales con 8 partidos seguidos marcando, lo que le valió dejar atrás el récord histórico del alemán Miroslav Klose.

Así llegó Argentina a los octavos de final del Mundial 2026

Argentina marcha invicto en el Mundial 2026 tras liderar el Grupo J sobre Argelia, Austria y Jordania.

Una primera fase tranquila para Argentina, que se complicó las cosas ante la sorpresiva Cabo Verde.