El entrenador de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, lanzó una advertencia previo al encuentro que sostendrán contra la selección africana en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Scaloni alertó que Cabo Verde es un rival complicado debido a que logró sacar puntos en la fase de grupos contra selecciones fuertes.

“Se la puso difícil a España, que es una de las favoritas por más que haya merecido ganar; Uruguay no ha podido y Arabia tampoco”. Lionel Scaloni, entrenador de Argentina.

A Scaloni no le sorprendió la clasificación de Cabo Verde a dieciseisavos

El seleccionador de Argentina, Scaloni, aceptó que no le sorprendió la clasificación de Cabo Verde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

“Viendo lo que observé (de Cabo Verde) como equipo, no me sorprendió su clasificación. Le ha hecho difíciles las cosas a los rivales que ha jugado. Es inútil que diga que no es un rival duro porque sería mentira: lo es y nos va a poner a cosas difíciles”, indicó el entrenador de Lionel Messi sobre la participación de Cabo Verde en la ronda de eliminatoria.

Lionel Scaloni indicó que Argentina deberá jugar con precaución y plantear muy bien el partido ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium.

Lionel Messi le dio el triunfo de Argentina para clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026 (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

¿Cuándo será el partido entre Argentina y Cabo Verde?

La Selección de Argentina se medirá ante Cabo Verde en un duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Argentina enfrentará a la Selección de Cabo Verde el viernes 3 de julio de 2026 en punto de las 16 horas, tiempo del centro de México.