Lionel Messi ya tiene definido el último equipo titular que lo acompañará con la camiseta de la Selección Argentina.

El capitán de la Albiceleste arrancará desde el inicio frente a Benín, en una noche cargada de emociones que marcará el cierre de una era histórica para el futbol argentino.

¿Quiénes serán los jugadores que acompañarán a Lionel Messi en su despedida?

Emiliano Martínez será el encargado de defender el arco, mientras que la línea defensiva estará conformada por Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo aparecerán Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, mientras que Lionel Messi tendrá libertad para moverse por delante de ellos.

En el ataque estarán Julián Álvarez y Lautaro Martínez, dos delanteros que también han sido protagonistas de los grandes éxitos recientes de la Albiceleste.

Lionel Messi portará por última vez el "10" con la Selección Argentina (captura de pantalla)

Lionel Messi vestirá la número 10 por última vez

La Copa América, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y una generación que logró devolver a Argentina a lo más alto del futbol internacional forman parte del legado que ahora comienza a cerrar su último capítulo.

Frente a Benín, el número 10, Lionel Messi, volverá a ponerse la camiseta de Argentina por última vez en casa, pues será el último partido de una era irrepetible y la oportunidad para que el campeón del mundo reciba el homenaje de su gente.