Lionel Messi recibirá una de las máximas distinciones honoríficas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las instituciones educativas más importantes de Argentina.

El futbolista argentino será reconocido con el Doctorado Honoris Causa, en homenaje a su trayectoria y a la representación que ha tenido para su país a lo largo de su carrera.

Lionel Messi recibirá distinción honorífica en su partido de despedida

El Consejo Superior de la UBA aprobó por unanimidad otorgarle esta distinción a Lionel Messi, destacando valores como su trayectoria, perseverancia, humildad y el papel que ha desempeñado como representante de Argentina en el mundo.

La ceremonia está programada para el martes 6 de octubre, en una fecha especialmente significativa para el capitán de la Selección Argentina.

Ese mismo día, Lionel Messi se prepara para vivir uno de los momentos más emotivos de su carrera internacional: su partido de despedida con la Albiceleste ante Benín, en el Estadio Monumental.

Lionel Messi tendrá su despedida con Argentina el 6 de octubre (Michelle Rojas)

Lionel Messi sumará un título más a su palmarés

El reconocimiento de la UBA llega después de una trayectoria en la que Lionel Messi consiguió prácticamente todos los grandes títulos posibles.

Entre ellos destaca la Copa del Mundo de Qatar 2022, además de la Copa América y múltiples campeonatos a nivel de clubes, así como numerosos reconocimientos individuales.

La distinción universitaria reconoce no solamente sus logros dentro de las canchas, sino también los valores que, de acuerdo con la institución, representa su figura.