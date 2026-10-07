El esperado homenaje a Lionel Messi en su último partido con la Selección de Argentina, terminó envuelto polémica debido a la intromisión de Sancor Seguros.

Lo que debía ser un emotivo espectáculo de drones dedicado a Messi, se vio opacado cuando en lugar de algo alusivo al capitán argentino, aparecieron elementos de Sancor Seguros.

Sancor Seguros le roba su momento a Messi con la Selección de Argentina

Una vez finalizado el partido de la Selección de Argentina del 6 de octubre, el último de Messi con el combinado, se desplegó un espectáculo de drones de Sancor Seguros.

Antes de que aparecieran las figuras dedicadas a Messi, los drones formaron en el cielo la marca de Sancor Seguros, patrocinador principal del evento.

"Sancor Seguros":

Por los comentarios sobre este momento tras el último partido de Lionel Messi en la Selección pic.twitter.com/28AeIrMS4R — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 7, 2026

Lo curioso es que no fue algo de un momento, sino que se extendió por un par de minutos, para que la televisión hiciera las tomas correspondientes y los comentaristas dieran la publicidad.

La repentina aparición del anuncio publicitario en medio de uno de los instantes más esperados de la noche, causó que el público en el estadio comenzara a chiflar y abuchear por intentar opacar a Lionel Messi.

Fans de Messi se van en contra de Sancor Seguros

El impacto de lo ocurrido con Sancor Seguros en el homenaje de Messi tuvo eco de inmediato en redes sociales, donde los fans reaccionaron con incredulidad, sarcasmo y enojo.

Mientras algunos usuarios se tomaron la situación con humor lo sucedido con la aseguradora, otros cuestionaron severamente la organización.

Diversas publicaciones calificaron el hecho como “lamentable” y dirigieron sus críticas hacia la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Señalando directamente a su presidente, Claudio ‘Chiqui’ Tapia por priorizar la venta publicitaria durante el homenaje, a sabiendas de que era algo muy esperado por los fans de Messi.