Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina el martes 7 de octubre ante Benin. El pronóstico es triunfo albiceleste en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Argentina es amplio favorito para despedir con una victoria a la Albiceleste en el último partido de Lionel Messi con la selección de su país.

Argentina vs Benin: Pronóstico del partido de la despedida de Messi con la Selección

Argentina 3-0 Benin es el pronóstico del partido en el que se despedirá Lionel Messi de su selección nacional.

Pronóstico: Argentina 3-0 Benin

Argentina vs Benin: Posibles alineaciones del partido de la despedida de Messi con la Selección

Estas son las posibles alineaciones del partido Argentina vs Benin, en el adiós de Lionel Messi como jugador de la selección Albiceleste.

Argentina

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Román Vega

Mediocampistas: Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister Nico Paz y Gianluca Presstiani

Delanteros: Lionel Messi y Lautaro Martínez

Argentina despedirá a Lionel Messi de la Selección nacional (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

Benin

Portero: Saturnin Allagbé.

Defensas: Jodel Dossou, Cédric Hountondji, Mohamed Tijani y David Kiki.

Mediocampistas: Sessi D’Almeida, Imourane Hassane y Junior Olaitan.

Delanteros: Jodel Dossou, Steve Mounié y Andreas Hountondji

Argentina vs Benin: ¿Cuándo y dónde ver el partido de despedida de Lionel Messi?

Argentina vs Benin se enfrentan en el partido del retiro de la selección Albiceleste de Lionel Messi. Martes 7 de octubre; transmite ViX a las 16 horas.