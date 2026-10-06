Lionel Messi recibió este martes 6 de octubre de 2026 el Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), apenas horas antes de despedirse como jugador de la Selección Argentina.

El reconocimiento a Messi es la máxima distinción académica y honorífica que otorga la Universidad de Buenos Aires, y ocurrió en el predio de la AFA en Ezeiza.

Lionel Messi recibió el máximo reconocimiento de la UBA por parte del rector, Ricardo Gelpi y el vicerrector, Emiliano Yacobitti, que destaca su trayectoria como un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético.2 <a href="https://x.com/UBAonline/status/2107534947925766247/photo/1" rel=""></a> Universidad de Buenos Aires

Lionel Messi disfruta sus últimos momentos como seleccionado (@UBAonline)

¿Por qué recibió Lionel Messi el Honoris Causa por la UBA?

Lionel Messi recibió una medalla y un diploma por parte del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y del vicerrector Emiliano Yacobitti, acompañados por el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

La entrega del Doctor Honoris Causa fue una resolución del Consejo Superior de la UBA, aprobada por unanimidad, y se fundamentó en los siguientes pilares:

Valores humanos: Se destacó su carrera de Messi como un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético dentro y fuera de las canchas.

Impacto cultural: El rector de la UBA señaló que, Messi logró trascender el deporte para convertirse en un embajador de la identidad nacional argentina en el mundo.

Ciclo histórico de títulos: El reconocimiento abarca su etapa dorada como capitán, destacando los cuatro títulos internacionales consecutivos (Copa América 2021, Finalissima 2022, el Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2024).

Esto dijo Lionel Messi tras recibir el Honoris Causa de la UBA

Lionel Messi, quien se despide este martes 6 de octubre de la Selección Argentina vs Benin, se mostró emocionado por el Honoris Causa que le otorgó la UBA.