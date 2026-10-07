Cristiano Ronaldo dejó un emotivo mensaje a Lionel Messi a través de Instagram, reconociendo su trayectoria tras la despedida del argentino de su selección nacional.

En respuesta a una publicación de Lionel Messi en su cuenta de Instagram, en la que compartió su sentir tras decir adiós a la Selección de Argentina, CR7 no perdió la oportunidad de dedicarle unas palabras.

¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a Lionel Messi?

El portugués Cristiano Ronaldo comentó directamente en la publicación de despedida de Messi con un breve pero emotivo mensaje.

Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”. Cristiano Ronaldo

El mensaje de Cristiano Ronaldo para Messi se volvió viral, despertando palabras de reconocimiento para ambos estrellas del futbol mundial.

Hace unas semanas, tras el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel, Cristiano también le dedicó un mensaje público de apoyo diciendo: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

En repetidas ocasiones, ambos futbolistas han dejado claro que su rivalidad fue estrictamente deportiva y sirvió para impulsarse uno al otro a superar sus propios límites.

El adiós de Messi de la Selección de Argentina

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina este martes 6 de octubre con la victoria 3-0 ante Benín en Buenos Aires.

Messi anotó su último gol con la Selección de Argentina tras convertir un gol de penalti al minuto 71