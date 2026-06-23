Kylian Mbappé volvió a brillar en el Mundial 2026 al marcar un doblete frente a Irak, alcanzando los 16 goles en Copas Mundiales de la FIFA.

Con esta cifra, el delantero del Real Madrid igualó la marca histórica de Miroslav Klose y se colocó a solo dos anotaciones de Lionel Messi, quien lidera la tabla con 18 goles.

El registro confirma la carrera directa entre Mbappé y Messi por convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en los mundiales.

Mbappé está a pocos goles de alcanzar a Messi en el Mundial 2026

Con los goles que marcó Kylian Mbappé, poco a poco el francés se acerca a la marca histórica que impuso Lionel Messi el 22 de junio en el Mundial 2026.

El astro argentino cuenta con 18 goles en Copas Mundiales de la FIFA y muy de cerca se encuentra Mbappé, quien ya tiene las mismas anotaciones que Miroslav Klose.

Esta es la lista de máximos goleadores en Mundiales:

Lionel Messi | Argentina | 18 goles

Kylian Mbappé | Francia | 16 goles

Miroslav Klose | Alemania | 16 goles

Ronaldo Nazário | Brasil | 15 goles

Gerd Múller | Alemania | 14 goles

Mbappé batallará con Messi por ser el máximo anotador en Mundiales

El futbolista francés, Mbappé, aún le queda un partido más por disputar en la fase de grupos del Mundial 2026.

En tanto, Messi, ya se encuentra en la espera de conocer a su rival de dieciseisavos de final, por lo que se espera una dura batalla para saber quién será el máximo anotador al finalizar el Mundial 2026.