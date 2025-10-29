Diego Armando Maradona es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de futbol y sin lugar a dudas, el clímax de su carrera lo alcanzó durante el Mundial de México 1986, en donde hizo un gol a Inglaterra que quedó para la posteridad y por el cual, en Argentina han lanzado una moneda conmemorativa que inmortaliza aún más aquella jugada.

El Banco Central de la República Argentina dio a conocer este martes 28 de octubre que emitirá una moneda conmemorativa por el gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986 elaborada en plata y que, en moneda mexicana, tiene un valor cercano a los 2950 pesos que son equivalentes a 235 mil pesos argentinos.

Esta moneda conmemorativa de Diego Armando Maradona formará parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo cual es una iniciativa del mismo Banco Central de la República Argentina. Hasta ahora, ya se acuñaron ediciones ligadas a Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El diseño de la moneda conmemorativa de Maradona

La moneda conmemorativa de Maradona tiene un diseño muy característico toda vez que en la parte frontal aparece un balón rodeado por la leyenda “República Argentina, Copa Mundial de la FIFA 2026”, mientras que en la parte posterior viene una representación de la cancha del Estadio Azteca con la ruta trazada que el Pelusa siguió hasta concretar su golazo frente a Inglaterra.

El diseño de la moneda conmemorativa de Maradona es un claro homenaje a uno un gol que, para muchos, ha sido el más bello en la historia de los Mundiales y que, por la rivalidad entre ambos países, tuvo una carga emocional sumamente importante para los argentinos tanto dentro como fuera del terreno de juego.

De inmediato cientos de hinchas argentinos se han volcado a tratar de conseguir esta pieza de edición especial que inmortaliza una acción histórica ejecutado por uno de los jugadores más grandes en la historia del futbol.

🇦🇷🏦 El BCRA lanza una moneda para el Mundial 2026 con el gol de Maradona a los ingleses: cuesta $253.000 y habrá a disposición 2.500 ejemplares



Habrá una versión de oro, pero no estará disponible en la Argentina



La entidad ya había acuñado monedas para los últimos mundiales pic.twitter.com/K5ZfHpoRbL — Finanzas Argy 🇦🇷 (@FinanzasArgy) October 28, 2025

Los detalles de la moneda conmemorativa de Maradona

Sobre la moneda conmemorativa de Maradona, se realizaron 2 mil 500 piezas de esta edición limitada que circularán en el mercado nacional argentino. Existe también una edición especial hecha en oro que será puesta a la venta en mercados internacionales.

Otros detalles de la moneda conmemorativa de Maradona tienen que ver con que está hecha de plata 925, un canto estriado, pesa 27 gramos y tiene un diámetro de 40 milímetros. El valor facial que le asignaron es de 10 pesos que se detallan en el círculo de la media cancha.

La moneda se puede adquirir en Argentina solamente de forma presencial en stands colocados específicamente para su distribución.