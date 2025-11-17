La Fórmula 1 se reanuda con el GP de La Vegas 2025; así que estamos listos para compartirte las fechas, horarios y dónde ver la carrera.

Después de la victoria de Lando Norris en el GP de Brasil, la Fórmula 1 llegará al circuito calljero del GP de Las Vegas 2025.

GP de Las Vegas 2025: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 continúa su andar en el continente americano con la carrera 21 de la temporada 2025, el GP de Las Vegas 2025, cuyas actividades inician el jueves 20 de noviembre y culminan el sábado 22 de noviembre.

GP de Las Vegas 2025: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1 tendrá tres prácticas libres, continuará con la clasificación y cerrará con la carrera principal en en circuito callejero.

A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de Las Vegas 2025:

Práctica 1 | Jueves 20 de noviembre | 18:30 horas

Práctica 2 | Jueves 20 de noviembre | 22 horas

Práctica 3 | Viernes 21 de noviembre | 18:30 horas

Clasificación carrera | Viernes 21 de noviembre | 22horas

Carrera GP de Las Vegas 2025 | Sábado 22 de noviembre | 22 horas

GP de Las Vegas 2025: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La transmisión del GP de Brasil 2025 será a través de la cadena SKY Sports, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).

Evento: GP de Las Vegas 2025

Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

Horario: 22 horas, tiempo del centro de México

Sede: Circuito callejero de Las Vegas

Transmisión: SKY Sports y F1TV

¿Cómo quedó el GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1?

Previo al GP de Las Vegas 2025, Lando Norris ganó el Gran Premio de Brasil 2025, y se mantiene en la cima del campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

El podio del GP de Brasil 2025 fue completado por Charles Leclerc y Max Verstappen, quien aprovechó la penalización a Lewis Hamilton para obtener el tercer puesto.

Así quedó el GP de Brasil 2025:

Lando Norris | McLaren Kimi Antonelli | Mercedes Max Verstappen | Red Bull George Russel | Mercedes Oscar Piastri | McLaren

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 previo al GP de Las Vegas 2025?

Previo al GP de Las Vegas 2025, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está liderado por Oscar Piastri con 324 puntos, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.

Clasificación del campeonato de pilotos de Fórmula 1: