La Fórmula 1 se reanuda con el GP de La Vegas 2025; así que estamos listos para compartirte las fechas, horarios y dónde ver la carrera.
Después de la victoria de Lando Norris en el GP de Brasil, la Fórmula 1 llegará al circuito calljero del GP de Las Vegas 2025.
GP de Las Vegas 2025: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1
La Fórmula 1 continúa su andar en el continente americano con la carrera 21 de la temporada 2025, el GP de Las Vegas 2025, cuyas actividades inician el jueves 20 de noviembre y culminan el sábado 22 de noviembre.
GP de Las Vegas 2025: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1
El GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1 tendrá tres prácticas libres, continuará con la clasificación y cerrará con la carrera principal en en circuito callejero.
A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de Las Vegas 2025:
- Práctica 1 | Jueves 20 de noviembre | 18:30 horas
- Práctica 2 | Jueves 20 de noviembre | 22 horas
- Práctica 3 | Viernes 21 de noviembre | 18:30 horas
- Clasificación carrera | Viernes 21 de noviembre | 22horas
- Carrera GP de Las Vegas 2025 | Sábado 22 de noviembre | 22 horas
GP de Las Vegas 2025: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?
La transmisión del GP de Brasil 2025 será a través de la cadena SKY Sports, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).
- Evento: GP de Las Vegas 2025
- Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025
- Horario: 22 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Circuito callejero de Las Vegas
- Transmisión: SKY Sports y F1TV
¿Cómo quedó el GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1?
Previo al GP de Las Vegas 2025, Lando Norris ganó el Gran Premio de Brasil 2025, y se mantiene en la cima del campeonato de pilotos de la Fórmula 1.
El podio del GP de Brasil 2025 fue completado por Charles Leclerc y Max Verstappen, quien aprovechó la penalización a Lewis Hamilton para obtener el tercer puesto.
Así quedó el GP de Brasil 2025:
- Lando Norris | McLaren
- Kimi Antonelli | Mercedes
- Max Verstappen | Red Bull
- George Russel | Mercedes
- Oscar Piastri | McLaren
¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 previo al GP de Las Vegas 2025?
Previo al GP de Las Vegas 2025, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está liderado por Oscar Piastri con 324 puntos, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.
Clasificación del campeonato de pilotos de Fórmula 1:
- Lando Norris (McLaren) | 390 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) | 366 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) | 341 puntos
- George Russell (Mercedes) | 276 puntos
- Charles Lecrec (Ferrari) | 214 puntos