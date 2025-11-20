Una serie de lluvias se han registrado en la ciudad de Las Vegas, donde este fin de semana se correrá el Gran Premio de la Fórmula 1, mismas que han afectado algunos lugares aledaños al Strip, que es la avenida principal de la ciudad donde se lleva a cabo la carrera.

Los pronósticos del clima esperan que este jueves y viernes sigan las lluvias, por lo que afectarían los días de actividad en pista donde se realizarán las tres prácticas libres y la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas 2025.

Cabe mencionar que desde que se incluyó al Gran Premio de Las Vegas en la temporada 2023 se han tenido problemas, principalmente por las condiciones climatológicas de correr por la noche, pues el frío juega un factor importante por el poco agarre de los neumáticos y la inestabilidad del monoplaza al manejarlo.

¿Gran Premio de Las Vegas 2025 está en riesgo? Lluvias torrenciales ponen la carrera en jaque

Para el Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1 se ha presentado un problema que no tenían contemplado los organizadores que es el factor lluvia en la Ciudad del Pecado, que incluso quedó inundado ayer por la noche el estacionamiento del hotel The Linq, el cuál se encuentra a una cuadra del Strip y es la recta más rápida de todo el trazado que tiene el circuito.

En la primera edición del Gran Premio de Las Vegas hubo un problema con las coladeras que destruyó el monoplaza de Carlos Sainz durante las prácticas que terminó con la cancelación de la FP1, por lo que tuvieron que tapar todas las alcantarillas que pasan por el circuito en tiempo récord.

¿PELIGRA EL GP DE LAS VEGAS POR LA LLUVIA? 😰



Así lucía ayer un estacionamiento completamente inundado a una cuadra del Strip donde se celebra la carrera de F1 🤯



Se esperan lluvias para este jueves y viernes donde se correrán las prácticas y qualy, algo inédito e inesperado… pic.twitter.com/gA61eH1lMh — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 19, 2025

Las condiciones climatológicas presentadas en los últimos días es una cuestión atípica e inesperada en Las Vegas en esta época del año y que puede ser algo que afecte de manera importante el campeonato.

¿Cuándo se lleva a cabo el Gran Premio de Las Vegas 2025?

La Fórmula 1 se encuentra en territorio estadounidense para llevar a cabo el Gran Premio de Las Vegas 2025.

Las actividades del Gran Premio de Las Vegas 2025 inician este jueves 20 de noviembre y culminan el sábado 22 de noviembre.