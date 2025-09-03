El objetivo es jugar su sexto mundial y Memo Ochoa ha hecho todo lo que está en sus manos para conseguirlo, al grado de tocar la puerta de tres clubes de la Liga MX para que le permitan mantenerse en activo y llegar a la ansiada justa.

A Memo Ochoa se le cerraron las puertas de Europa luego de que el fichaje con el Burgos no llegara a buen puerto. Ahora, deberá mirar a nuevos horizontes, siendo la Liga MX su destino más viable.

Memo Ochoa desea asistir a un sexto e histórico mundial, pero en el camino se ha encontrado con distintas trabas; la más importante: no tiene trabajo.

Después de su salida del AVS de Portugal, Memo Ochoa se quedó sin equipo, es agente libre y no, no le han llovido opciones para continuar su carrera.

¿Cuáles son los tres clubes de la Liga MX a los que podría llegar Memo Ochoa?

De acuerdo a información de Rubén Rodríguez, luego del fichaje fallido con el Burgos de España, Memo Ochoa comenzó a tocar la puerta de varios clubes de la Liga MX donde la “debilidad estaba en la portería” y se comunicó con las directivas de Querétaro, Mazatlán y Club León.

El cierre de registros en la Liga MX es hasta el 12 de septiembre, por lo que las puertas del futbol mexicano se mantienen abiertas para Memo Ochoa.

El meta tricolor quiere mantenerse activo de cara a la Copa del Mundo 2026 y su “salvación” estaría en la Liga MX.

Ha trascendido en distintos medios que la opción más viable de Memo Ochoa para continuar su carrera es Club Querétaro, equipo con el que mantiene negociaciones.

Memo Ochoa rechazó jugar en Pumas por respeto a Club América

Antes de Querétaro, León o Mazatlán, Memo Ochoa tuvo un acercamiento con Pumas, pero su respuesta fue tajante: “No, gracias”.

Según la fuente mencionada, por respeto a la afición y a sus ideales, Memo Ochoa señaló que “no podía jugar en Pumas”.

Memo Ochoa se formó en Club América, fue campeón y es uno de los grandes ídolos de la afición, por lo que su respuesta fue la más esperada.