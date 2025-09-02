Cuando parecía que Memo Ochoa ya iba a tener equipo para jugar con el Burgos, todo se cayó de último momento, aunque el arquero se iba a bajar su salario hasta el mínimo.

De esa forma, comenzó y terminó una mini novela entre Memo Ochoa y el Burgos, que vamos a ver completa. Además, todavía no se sabe si va a tener equipo este semestre a un año del Mundial 2026.

Así que estos días son clave para el portero mexicano, pues si quiere romper el récord en Copas del Mundo, tiene que tener un equipo sí o sí. Se lo dijo Javier Aguirre.

Incluso se dice que podría quedarse sin jugar hasta diciembre. Eso sí, ya cerraron los mercados de fichajes, pero al ser agente libre puede ser contratado.

Más como Memo Ochoa: Revelan que estaba dispuesto a tener salario mínimo con el Burgos

Todo fue muy rápido, Memo Ochoa ya tenía todo acordado para ser arquero del Burgos, sin embargo, se cayó de último minuto por un desacuerdo en el contrato.

Fue un problema grande, pues según Mauricio Ymay, Memo Ochoa tenía acordado ganar el salario mínimo con el Burgos. Y es que lo que busca es tener minutos en cancha.

Como vimos, el DT de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, le dijo que tiene que encontrar un club para ser elegido y considerado para el Mundial 2026.

Memo Ochoa con la Selección Mexicana (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

¿Qué pasó con Memo Ochoa y el Burgos? El fichaje se cayó a la mera hora

El lunes 1 de septiembre, Memo Ochoa y el Burgos ya tenían acordado el fichaje, pero solo de palabra. Sin embargo, a las horas se supo que no se dio por un desacuerdo.

Desde España dijeron que Memo Ochoa dejó colgado a Burgos, es decir que vio el contrato, dijo que iba por un café y nunca más regresó, incluso no contestaba los mensajes.

De esta parte del mundo, Mauirico Ymay comentó que todo se debió a que al arquero mexicano le prometieron una cosa, pero al final el contrato decía otra, por lo que optó por no cerrar el acuerdo.