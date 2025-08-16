Memo Ochoa sigue en busca de un equipo para llegar al Mundial 2026. Mazatlán FC quiere aprovechar esta oportunidad, y soltar otro bombazo en la Liga MX. Además buscan un arquero por la salida de Hugo González.

Según 365Scores, el Mazatlán FC ya buscó a Memo Ochoa para unirse a sus filas, pero el portero no ha respondido, pues quiere quedarse en Europa. Incluso, se habría ofrecido a un equipo español de la Segunda División. Recordemos que sí o sí quiere romper ese récord de más copas del mundo.

Bombazo en Europa: Memo Ochoa ficharía con un equipo histórico de España (David Leah / Mexsport)

Noticia en desarrollo, en breve más información