La noche de este domingo 31 de agosto llegó a su fin la Jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, misma que empieza a tener equipos que se despegan rumbo a la calificación directa a la Liguilla desde estas alturas del certamen y otros que se sumen en una crisis deportiva que los tiene en la parte más baja de la tabla general.

Hay tres equipos que destacan en estos momentos; Monterrey como líder general de la competencia, mientras que América y Cruz Azul lo escoltan con la etiqueta de únicos invictos del Apertura 2025 de la Liga MX al término de la Jornada 7 en la que los tres clubes mencionados consiguieron sumar de a tres en sus respectivos encuentros, lo que los tiene en lo más alto de la tabla general.

El otro lado de la moneda lo vive Chivas, que está empatado en puntos con los últimos lugares. El Rebaño sufrió una nueva derrota a manos de Cruz Azul como local, por lo que se quedó con solamente cuatro puntos de los 18 que ha disputado hasta este momento toda vez que tiene un juego pendiente en contra de Tigres.

Tabla de posiciones de la Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 7 del Apertura 2025

Ya con la Jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX terminada, los punteros del certamen se afianzan en lo más alto de la tabla de posiciones confirmándose como candidatos al título, mientras que otros tantos los persiguen a la espera de un descuido que les permita acercarse a ellos o superarlos.

La victoria de Rayados sobre Puebla como visitante le permitió consolidarse como primer lugar de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y una vez terminada la Jornada 7, llegará a la primera Fecha FIFA del campeonato con la tranquilidad de saberse punteros, pero solamente una unidad por encima de América y Cruz Azul.

Tabla de posiciones Liga MX:

1.- Rayados | 18 puntos

2.- América | 17 puntos

3.- Cruz Azul | 17 puntos

4.- Tigres | 13 puntos

5.- Toluca | 13 puntos

6.- Pachuca | 13 puntos

7.- Tijuana | 12 puntos

8.- FC Juárez | 11 puntos

9.- León | 10 puntos

10.- Pumas | 9 puntos

11.- Santos | 6 puntos

12.- Mazatlán FC | 6 puntos

13.- Atlético de San Luis | 6 puntos

14.- Necaxa | 5 puntos

15.- Atlas | 5 puntos

16.- Chivas | 4 puntos

17.- Querétaro | 4 puntos

18.- Puebla | 4 puntos

¿Cuándo se jugará la Jornada 8 del Apertura 2025 en la Liga MX?

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX entrará en pausa debido a la Fecha FIFA y la mayoría de los equipos tendrán algunos días de descanso antes de encarar la Jornada 8 del campeonato, la cual empezará a jugarse hasta el próximo viernes 12 de septiembre con el partido entre Necaxa y FC Juárez en la cancha del Estadio Victoria.

Cabe mencionar que el partido más atractivo de la Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX será el Clásico Nacional entre América y Chivas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Este duelo se celebrará el sábado 13 de septiembre.

Finalmente, la Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX concluirá el domingo 14 de septiembre con el duelo entre Atlético de San Luis y Tijuana en el Estadio Alfonso Lastras, el cual se jugará a las 19:00 hrs, tiempo del centro de México.