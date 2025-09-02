Memo Ochoa ha sido noticia en las últimas horas, luego de que se cayera el fichaje del mexicano con el Burgos CF, equipo de la Segunda División de España.

Tras quedar fuera del AVS de Portugal, Memo Ochoa está en la busca de un nuevo equipo que le permita ser considerado por Javier Aguirre y pueda llegar al Mundial 2026.

En medio de esta búsqueda de equipo, se ha revelado que el experimentado portero estuvo cerca de llegar nada más y nada menos que al Real Madrid, sin embargo, la suerte no jugó de su lado.

Revelan que Memo Ochoa estuvo en pláticas con el Real Madrid

De acuerdo con información de Mauricio Ymay, periodista y amigo cercano de Memo Ochoa, el portero mexicano estuvo muy cerca de llegar al Real Madrid.

Según ha revelado Ymay, Memo Ochoa ya había tenido pláticas con el entrenador de porteros del Real Madrid y su papel sería como segundo arquero, por detrás de Thibaut Courtois.

Sin embargo, el panorama cambió por completo cuando Courtois se lesionó. Andriy Lunin no pudo ser vendido y, además, asumió el puesto titular del equipo merengue hasta el regreso del portero belga.

Tras la nula posibilidad de regresar a LaLiga, el mexicano tuvo que buscar otras opciones de menor categoría en el futbol de Europa para continuar su carrera profesional.

¿EL REAL MADRID BUSCÓ A OCHOA? 😳



Ojito con la revelación de Mauricio Ymay, sobre el acercamiento del Madrid con Memo Ochoa.



𝗡𝗼 𝘁𝗲 𝗽𝗶𝗲𝗿𝗱𝗮𝘀 𝗙𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗣𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗡𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟭𝗽𝗺 𝗽𝗼𝗿 𝗘𝗦𝗣𝗡 𝘆 #𝗗𝗶𝘀𝗻𝗲𝘆𝗣𝗹𝘂𝘀 pic.twitter.com/6EQJc9DVIh — Futbol Picante (@futpicante) September 2, 2025

¿Cuál será el nuevo equipo de Memo Ochoa?

El futuro de Memo Ochoa en el futbol profesional es toda una incógnita, luego de que se cayera su llegada al Burgos CF de la Segunda División de España.

Hasta el momento, no se han dado a conocer el nombre de las otras opciones que tiene Memo Ochoa, sin embargo, el hecho de que sea agente libre le podría facilitar las cosas.

Según se ha revelado, el portero mexicano recibió ofertas de la Liga MX y la MLS, pero ahora no hay nada seguro.

Recordemos que Javier Aguirre le ha puesto como condición a Memo Ochoa tener equipo para seguir siendo convocado con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.