El portero Guillermo Ochoa no será convocado a la Selección Mexicana para la fecha FIFA del mes de septiembre, lo que señala que podría ser el fin de una era para el veterano de 40 años de edad.

Y es que de acuerdo con el periodista de TUDN, Gibran Araige, el hecho de que Memo Ochoa todavía no tenga un equipo, fue el factor principal para no ser convocado por Javier Aguirre con la Selección Mexicana.

Asimismo, reveló que su lugar será tomado por el portero de Pachuca, Carlos Moreno, quien estuvo presente desde el pasado lunes 25 de agosto hasta el miércoles 27 del mismo mes, formando parte del microciclo que convocó Javier Aguirre.

El propio periodista de TUDN afirmó que si Memo Ochoa quiere ir a su sexto mundial y convertirse en uno de los pocos jugadores en la historia en disputar seis copas mundiales, tendrá que encontrar un nuevo equipo lo antes posible.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



Tras la ausencia de Guillermo Ochoa…



Carlos Moreno de Pachuca será convocado a la Fecha FIFA DE septiembre vs Japón 🇯🇵 y Corea del Sur 🇰🇷!!!



¿Quién será el tercer portero de la Selección Mexicana?https://t.co/bNHNh9k2Fo — Gibrán Araige (@GibranAraige) August 28, 2025

¿Memo Ochoa podría cumplir su sueño de jugar su sexto mundial con la Selección Mexicana?

Memo Ochoa tiene contados los días para encontrar un equipo debido a que el mercado de fichajes está por llegar a su último día de contrataciones y parece que esa posibilidad de jugar su sexto mundial con la Selección Mexicana está más cerca.

Y es que de acuerdo con el periodista César Merlo, Memo Ochoa despertó el interés del Burgos, de la Segunda División de España, quiénes esperan sumar al seleccionado mexicano a su plantilla para la actual temporada 2025-2026.

“El club que más cerca está de contratar a Memo Ochoa es el Burgos de España. El dueño es un empresario argentino y hace cosa de dos semanas negocian las partes. En las últimas horas le ha lanzado el Burgos una oferta y la cosa, como quien dice, ya está en la cancha de Memo”, explicó la fuente sobre Memo Ochoa.

👀 EL FUTURO DE MEMO



¡Noticia de último momento! Memo Ochoa está cerca de llegar al Burgos en España. 🇪🇸



Entérate de todos los detalles en el directo con @CLMerlo 👀 pic.twitter.com/SbYGV5fNLi — Vamos.Show (@vamos_show) August 28, 2025

¿Cuándo son los próximos compromisos de la Selección Mexicana?

Memo Ochoa no será convocado para la Selección Mexicana, por lo menos para los próximos compromisos del mes de septiembre, hasta que encuentre equipo.

La Selección Mexicana se medirá a Japón el próximo sábado 6 de septiembre en punto de las 20:00 horas, mientras que el 9 de septiembre se enfrentará a Corea del Sur en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.