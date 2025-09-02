A pesar de que reportes desde España indicaban que Memo Ochoa y el Burgos CF de la Segunda División de aquel país habían llegado a un acuerdo al final no se concretó la llegada del portero mexicano.

El arquero de 40 años no cerró su fichaje con el Burgos CF, equipo con el cual iba a firmar por un año, a pesar de que había hecho el viaje a la ciudad española para plasmar su firma.

A 283 días del arranque del Mundial 2026 el portero mexicano comienza a sentir la presión ya que sabe que sin actividad es poco probable que sea convocado a su sexta Copa del Mundo.

¿Memo Ochoa saboteó su llegada al Burgos CF? Revelan que el arquero mexicano dejó planteado al equipo

Cuando parecía que Memo Ochoa ya había encontrado equipo y permanecería en Europa, el portero mexicano no cerró su fichaje con el Burgos CF y revelan que dejó plantado al equipo.

Memo Ochoa habría estado a primera hora en la ciudad de Burgos listo para cerrar su fichaje con el equipo de segunda división de España pero en cuestión de horas la negociación se cayó.

De acuerdo con el periodista español Sergio González, el arquero presentó las pruebas médicas, reconoció las instalaciones y a la hora de firmar el contrato pidió que se cambiará una condición, la cual no se ha revelado.

Ochoa dejó plantado al Burgos CF (X: @sgpulgar)

Después salió por un café y ya no regresó a firmar, no contestaba las llamadas por lo que el club tuvo que moverse para fichar un nuevo portero antes del cierre de registros.

Memo Ochoa sigue buscando equipo tras no llegar a un acuerdo con Burgos CF

Este lunes 1 de septiembre cerró el mercado de fichajes en gran parte de Europa aunque en principio esto no sería un gran problema para Memo Ochoa, ya que tras terminar contrato con el AVS pasó a ser agente libre.

Al ser agente libre, Ochoa tiene posibilidades de ser contratado por algún equipo a pesar del cierre del mercado de fichajes por lo que podría tener algunos días más para encontrar club y así poder ser convocado con el Tricolor.

Hay que recordar que el portero no quita el dedo del renglón de ir a su sexto Mundial y hacer méritos para poder ser considerado como el titular de la Selección Mexicana pero mientras no tenga equipo es poco probable.