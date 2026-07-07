La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) calificó como “despreciables” y “deshumanizantes” los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé, destacando que no se trata de un caso aislado.

La ONU exigió acciones concretas para combatir el racismo en el deporte y las redes sociales tras los señalamientos de Celeste Amarilla, que incluyeron referencias despectivas sobre el origen camerunés del jugador del Real Madrid, los cualers generaron una fuerte ola de indignación internacional.

Kylian Mbappé, uno de los talentos más destacados del fútbol mundial, ha sido blanco de este tipo de discriminación pese a su trayectoria y contribución al deporte y que ahora enfrenta señalamientos racistas poniendo a Francia vs Paraguay.

ONU Derechos Humanos condena comentarios racistas de senadora paraguaya contra Kylian Mbappé

Tras los comentarios racistas y xenófobos de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé, ahora la ONU respaldó al delantero francés e hizo un llamado para prevenir el racismo y la discriminación en el deporte, especialmente ahora con el Mundial 2026.

Es por eso que la ONU enfatizó que los Estados y las organizaciones deportivas tienen la responsabilidad de prevenir actos de racismo y discriminación, garantizando mecanismos independientes de rendición de cuentas; además, instó a las plataformas de redes sociales a tomar medidas efectivas para abordar y prevenir la discriminación racial en sus entornos.

ONU Derechos humanos apoya a Kylian Mbappé tras ser insultado por la senadora paraguaya Celeste Amarilla (@UNHumanRights / X )

Este posicionamiento refuerza la necesidad de tolerancia cero frente al racismo en el deporte, pues las declaraciones como las de Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé, senadora de Paraguay, perpetúan estereotipos dañinos que afectan no solo a las figuras públicas, sino a comunidades enteras de origen africano o afrodescendiente.

Mbappé, capitán de la selección francesa y referente global, contestó a Celeste Amarilla acusándola de “racismo sin complejos” y asegurando que “es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha excusado pasión y honor a lo largo de toda la competición.”

La ONU Derechos Humanos urgió a las autoridades paraguayas y a entidades como la FIFA a actuar con firmeza, promoviendo la inclusión y sancionando conductas discriminatorias tras los insultos de Celeste Amarilla a Kylian Mbappé.