Celeste Amarilla es una senadora nacional de Paraguay envuelta en la polémica por comentarios racistas hechos contra el futbolista de la selección de Francia, Kylian Mbappé.

La senadora señaló que Mbabapé es un “Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés”; además se refirió a él como un “bruto” que no aprendió a escribir”.

Por ello, aquí te contamos todo lo que sabemos de la senadora de Paraguay, Celeste Amarilla, como:

¿Quién es Celeste Amarilla?

¿Cuántos años tiene Celeste Amarilla?

¿Cuál es el signo zodiacal de Celeste Amarilla?

¿Celeste Amarilla tiene esposo?

¿Celeste Amarilla tiene hijos?

¿Qué estudió Celeste Amarilla?

¿Cuál es la trayectoria de Celeste Amarilla? y más

¿Quién es Celeste Amarilla?

Celeste Josefina Amarilla Goitia es una abogada y política de Paraguay que es senadora nacional por el Partido Liberal Radical Auténtico desde 2023.

¿Cuántos años tiene Celeste Amarilla?

Celeste Amarilla nació el 21 de octubre de 1964, por lo que actualmente tiene 61 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Celeste Amarilla?

Ya que Celeste Amarilla cumple años el 21 de octubre, la senadora de Paraguay nació bajo el signo zodiacal de Libra.

¿Celeste Amarilla tiene esposo?

Celeste Amarilla se casó en 1988 con el político e ingeniero Franklin Rafael Boccia Romañach, quien murió en septiembre de 2015.

¿Celeste Amarilla tiene hijos?

Celeste Amarilla y Franklin Rafael Boccia Romañach tuvieron una hija llamada Juliana Boccia Amarilla.

¿Qué estudió Celeste Amarilla?

En 1982 Celeste Amarilla estudió Derecho en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Asunción; sin embargo, dejó la escuela tras su primer año de formación.

Fue en 2004 cuando la política retomó sus estudios universitarios en la Universidad del Norte; en 2008 realizó un posgrado en ciencias políticas en el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.

¿Cuál es la trayectoria de Celeste Amarilla?

Celeste Amarilla, actual senadora nacional de Paraguay, se ha desempeñado en diversos cargos públicos desde 2018.

Los cargos en los que se ha desempeñado son:

Diputada nacional de la Honorable Cámara de Diputados (2018-2023)

Senadora Nacional de la Cámara de Senadores (2023 a la fecha)

Sin embargo, es miembro del Partido Liberal Radical Auténtico desde 1982, desde el que participó en la fundación de su facción juvenil, la Juventud Liberal Radical Auténtica.

Asimismo, se desempeñó como directora de Hacienda en la Municipalidad de Fernando de la Mora, de 1991 a 1995.