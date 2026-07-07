La legisladora Celeste Amarilla de Paraguay salió a defenderse de la controversia surgida tras sus publicaciones en redes sociales sobre el caso Kylian Mbappé tras sus insultos racistas y xenófobos, que derivaron en respuestas del propio jugador y críticas globales.

En declaraciones a ABC Cardinal, Celeste Amarilla insistió en que no se trata de un conflicto personal con Mbappé, sino de una trama mayor orquestada por la FIFA.

Celeste Amarilla arremete contra Mbappé y la FIFA: “Que se cuide de los paraguayos”

En su intervención, Celeste Amarilla escaló el tono al señalar “que Mbappé lea mi carta y que se cuide de los paraguayos. Acá ya entró preso Ronaldinho por corruptito”, siendo un discurso cuestionado en redes sociales y medios internacionales, donde muchos las interpretan como una amenaza velada y refuerzan las acusaciones de racismo contra la parlamentaria en un giro de Paraguay vs Francia.

La senadora Amarilla también se refirió a supuestas “declaraciones perversas” y comparó el escándalo con otros episodios, como insultos previos a un embajador de Estados Unidos.

“Que lea mi carta, le escribí en francés y en español, que lea mi carta si sabe leer. Y le diría que se cuide de los paraguayos. No te metas con los paraguayos Mbappé, acá ya le metimos preso a Ronaldinho por corruptito y no me subestimes Mbappé, yo te puedo crillar, contratar un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Por violencia de género, violencia política contra la mujer, eso es grave eso sí es grave, que me pida disculpas porque todavía tengo acción para eso.” Celeste Amarilla

Sus posteos iniciales sobre Mbappé ya habían generado un impacto mundial, en donde el delantero francés está siendo respaldado por el gobierno de Francia y la ONU.

Hasta el momento, la FIFA aún no ha emitido una respuesta oficial tras los ataques racistas y xenófobos de la senadora paraguaya contra Kylian Mbappé, pero el caso sigue sumando repercusiones en América y Europa.

El debate continúa abierto: mientras Amarilla se posiciona como víctima de una supuesta persecución, las críticas por el tono de sus mensajes crecen y generan preocupación por la imagen de Paraguay en el ámbito internacional tras los insultos hacia Mbappé.