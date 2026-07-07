El presidente Emmanuel Macron manifestó su respaldo al delantero Kylian Mbappé tras los comentarios de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, calificados como ataques racistas luego del Mundial 2026.

La Presidencia de Francia informó que Emmanuel Macron respaldó al capitán francés y destacó que el Gobierno de Paraguay también condenó las declaraciones mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores.

La controversia surgió después de la eliminación de Paraguay en los octavos de final, cuando Celeste Amarilla lanzó expresiones ofensivas contra Kylian Mbappé, lo que generó reacciones internacionales y rechazo oficial.

Un but de plus pour Kylian Mbappé. Contre le racisme cette fois. Tout mon soutien. Quand les mots salissent, nos valeurs répondent : dignité, respect, fraternité. @KMbappe 👏 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 6, 2026

Francia y Paraguay fijan postura ante la controversia por Mbappé

El Palacio del Elíseo informó que Emmanuel Macron respaldó plenamente a Kylian Mbappé frente a las expresiones discriminatorias dirigidas en su contra luego del Francia vs Paraguay.

La presidencia francesa señaló que recibió una comunicación del mandatario paraguayo condenando las declaraciones y reiterando el rechazo oficial a cualquier manifestación de racismo o xenofobia.

Celeste Amarilla calificó al futbolista con expresiones ofensivas relacionadas con su origen, provocando una amplia ola de críticas dentro y fuera del ámbito deportivo internacional.

Mbappé respondió mediante su cuenta en X asegurando que la legisladora no representa al pueblo paraguayo ni el esfuerzo mostrado por su selección.

El delantero también afirmó que los comentarios racistas opacaban el histórico desempeño deportivo alcanzado por Paraguay durante la Copa del Mundo disputada este año.

Kylian Mbappé en el Mundial 2026 (Frank Franklin II / AP Photo/Frank Franklin II)

Las declaraciones generaron pronunciamientos institucionales y reforzaron el debate sobre la responsabilidad pública frente a discursos discriminatorios en escenarios deportivos internacionales de gran alcance.

Con el respaldo de Macron y la condena oficial paraguaya, la controversia continúa mientras distintas instituciones reiteran su compromiso contra el racismo en el futbol internacional.