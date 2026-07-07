El Real Madrid publicó un comunicado oficial para expresar su “más rotundo rechazo” a las declaraciones racistas y xenófobas realizadas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé. El club blanco calificó los comentarios como impropios de una representante política y reiteró su respaldo al futbolista francés.

El Real Madrid, también conocida como la institución merengue, subrayó que Mbappé no solo es una de las principales figuras de su plantilla, sino también un referente para millones de personas alrededor del mundo, especialmente para niños y niñas, por lo que condenó cualquier discurso que promueva la discriminación o el odio.

“El Real Madrid C. F. quiere manifestar su más rotundo rechazo a las lamentables manifestaciones racistas y xenófobas vertidas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra nuestro jugador Kylian Mbappé.” Real Madrid

Real Madrid respalda a Kylian Mbappé y condena declaraciones racistas de la senadora Celeste Amarilla

Tras los insultos racistas y xenófobos de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé, el Real Madrid lanzó un comunicado respaldando a su delantero francés quien, actualmente lidera a la selección francesa en el Mundial 2026.

En el comunicado, el club del Real Madrid aseguró que este tipo de manifestaciones no tienen cabida en la sociedad ni en el deporte, asimismo, reiteró que el fútbol debe ser un espacio de igualdad, solidaridad e inclusión, lejos de cualquier expresión de racismo, xenofobia o violencia.

Real Madrid apoya a Kylian Mbappé tras racismo recibido de Celeste Amarilla (Real Madrid )

El Real Madrid también enfatizó que continuará trabajando para erradicar estas conductas, reafirmando su compromiso con los valores de respeto e integración que promueve tanto dentro como fuera de las canchas, cerrando filas con Kylian Mbappé y rechazando los insultos de Celeste Amarilla que ha colocado a Francia vs Paraguay en el entorno internacional mas allá del deportivo.

Con este posicionamiento institucional, el Real Madrid dejó en claro su postura en torno a Kylian Mbappé a frente a cualquier ataque de carácter discriminatorio contra sus jugadores. El comunicado se suma a las muestras de rechazo que han surgido tras las declaraciones de la legisladora paraguaya y refuerza el mensaje de tolerancia cero frente al racismo y la xenofobia en el deporte.