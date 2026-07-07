El periodista argentino Eduardo Feinmann volvió a generar polémica al declarar públicamente su odio contra los mexicanos durante la transmisión de su noticiero en A24, en el marco del Mundial 2026.

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. El ‘ahorita’ ese se lo pueden meter en el orto (...) la envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos no solamente en el futbol, sino en todo, nos envidia, quieren ser como nosotros”. Eduardo Feinmann, periodista.

Mientras conversaba con Ignacio Ortelli sobre el desempeño de México frente a Inglaterra, Eduardo Feinmann afirmó “detesto a los mexicanos” y los calificó como “madera en el fútbol”.

Además, el periodista aseguró que los mexicanos sienten envidia de Argentina “en todo”.

Sus dichos fueron rechazados en México, donde ya había causado controversia por comentarios previos.

Eduardo Feinmann hace público su rechazo por México

En la transmisión de su Noticiero de A24, el periodista argentino Eduardo Feinmann habló con Ignacio Ortelli sobre el papel de México en el Mundial 2026 tras el partido con Inglaterra, lo que lo llevó a externar su odio.

Mientras Ortelli argumentaba el papel que la Selección de México tuvo en el Mundial 2026, Feinmann decidió decir “detesto a los mexicanos” para después calificar que son “madera” en el futbol.

Por otra parte, el periodista también aseguró que los mexicanos le tienen envidia a Argentina en el futbol y “en todo”.

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. El ‘ahorita’ ese se lo pueden meter en el orto (...) la envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos no solamente en el futbol, sino en todo, nos envidia, quieren ser como nosotros”, dijo.

En días pasado, Eduardo Feinmann también había entrado en polémica con México por el Mundial 2026, al declarar que jugadores de Ecuador recibieron amenazas por un cártel mexicano para dejarse ganar.